Певец Олег Газманов высказался о покинувших Россию звездах. Он стал гостем программы «Жизнь и судьба».
Музыкант заявил, что участники специальной военной операции (СВО) не простят уехавших из страны артистов. «Я думаю, вот эти артисты, и особенно предатели, должны понять, что они вернутся. И вернутся с СВО воины. Я думаю, солдаты их не простят. Если общество будет сквозь пальцы на них смотреть, то эти ребята, которые воюют, будут смотреть на вернувшихся совсем по-другому», — сказал он.
По мнению Газманова, в СМИ слишком часто упоминают людей, которые покинули страну. Певец предложил «просто вычеркнуть» их.
Летом 2022 года Газманов раскритиковал уехавшую из России в Латвию актрису Чулпан Хаматову. Исполнитель сказал, что любой артист имеет право уехать из России, если не согласен с ее режимом, однако не должен критиковать решения государства, находясь в другом месте.
Напомним, ранее стало известно, что телеканал ТНТ показал комедию 2019 года «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона», из которой были вырезаны кадры с шоуменом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и ведущим Иваном Ургантом.