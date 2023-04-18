Ольга Бузова анонсировала новые фильмы со своим участием

Ольга Бузова

Певица и телеведущая Ольга Бузова пообещала, что снимется в новых фильмах. Картины со своим участием звезда анонсировала в беседе с «Пятым каналом».

Бузова отметила, что в собственном актерском таланте ее убедила работа над клипом на новую песню «Верни». «У нас уже с режиссером планы огромные на мою актерскую деятельность. Мы уже планируем совместное кино. И не только с ней!» — рассказала певица.

Сейчас, по словам Бузовой, у нее плотный творческий график. «Все свободное время, которого у меня нет, я посвящаю творчеству, записи песен, клипов. А в остальное время меня просто нет в России. У меня каждый день концерты, спектакли», — сказала она.