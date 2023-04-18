Ольга Бузова анонсировала новые фильмы со своим участием

Певица и телеведущая Ольга Бузова пообещала, что снимется в новых фильмах. Картины со своим участием звезда анонсировала в беседе с «Пятым каналом».
Бузова отметила, что в собственном актерском таланте ее убедила работа над клипом на новую песню «Верни». «У нас уже с режиссером планы огромные на мою актерскую деятельность. Мы уже планируем совместное кино. И не только с ней!» — рассказала певица.
Сейчас, по словам Бузовой, у нее плотный творческий график. «Все свободное время, которого у меня нет, я посвящаю творчеству, записи песен, клипов. А в остальное время меня просто нет в России. У меня каждый день концерты, спектакли», — сказала она.
Напомним, ранее Ольга Бузова заявила, что намерена отправить свой новый клип «Верни» на Каннский фестиваль.
Последняя кинокартина с участием певицы — «Елки 8» — вышла на экраны в 2021 году. Кроме того, звезда появилась в роли Гали в новогодней музыкальной комедии ТНТ «СамоИрония судьбы!», вызвавшей широкий резонанс еще на этапе съемок.