Ольга Бузова заявила о намерении отправить свой клип на Каннский фестиваль

«Мы снимаем не клип. Мы снимаем кино — это короткометражка о моей жизни. Я задумалась, что надо отправить эту работу на кинофестиваль в Канны. Она достойна того, чтобы ее увидел весь мир», — поделилась артистка. Речь идет о клипе на песню «Верни».