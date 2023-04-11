Ольга Бузова заявила о намерении отправить свой клип на Каннский фестиваль

Певица Ольга Бузова в беседе с журналистами заявила, что намерена презентовать свой музыкальный клип на Каннском фестивале. Видеороликом поделился Telegram-канал Super.
«Мы снимаем не клип. Мы снимаем кино — это короткометражка о моей жизни. Я задумалась, что надо отправить эту работу на кинофестиваль в Канны. Она достойна того, чтобы ее увидел весь мир», — поделилась артистка. Речь идет о клипе на песню «Верни».
Напомним, 76-й Каннский кинофестиваль пройдет с 16 по 27 мая 2023 года. Председателем жюри станет шведский режиссер Рубен Эстлунд, двукратный обладатель «Золотой пальмовой ветви» за картины «Квадрат» (2017) и «Треугольник печали» (2022).
Фильмом открытия станет историческая драма с Джонни Деппом «Жанна Дюбарри».