У Кремля установили летательный аппарат, вернувший Пересильд с МКС

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В самом центре Москвы, на Манежной площади, установили спускаемый аппарат корабля «Союз МС-18», на котором режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд и космонавт Олег Новицкий в октябре 2021-го вернулись на Землю после того, как провели 12 дней на Международной космической станции, работая над космической драмой «Вызов».

В церемонии открытия инсталляции со спускаемым аппаратом участвовали летчик-космонавт, Герой России Олег Новицкий и актеры фильма Евгения Ахременко и Беник Аракелян.

Фильм «Вызов» — это совместный проект Госкорпорации «Роскосмос», «Первого канала», студии Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатра Start. В картине снялись Юлия Пересильд, Милош Бикович, Игорь Гордин, Елена Валюшкина, космонавты Олег Новицкий, Петр Дубров, Антон Шкаплеров и другие. Для съемок в космосе съемочная группа в октябре 2021 года совершила полет на МКС.