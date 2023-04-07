Эмили Ратаковски объяснила, почему перестала сниматься в кино

Супермодель Эмили Ратаковски рассказала, почему перестала сниматься в кино. Фрагменты из интервью модели для Los Angeles Times были опубликованы NY Post.

31-летняя Эмили Ратаковски призналась, что отказалась от карьеры актрисы, потому что считает киноиндустрию «сумасшедшей». В частности, модель заявила, что «чувствовала себя куском мяса», пытаясь произвести впечатление на мужчин, которые контролируют кинобизнес».

«Я не думала: "О, я настоящая актриса, и это мой выход". Я чувствовала себя куском мяса, на который люди смотрели и осуждали: "В ней ничего выдающегося, кроме груди"», — объяснила модель.

В начале 2020 года звезда уволила своего агента, коммерческого представителя и менеджера, из-за которых, как ей казалось, она вынуждена была стать «удобоваримой для влиятельных мужчин в Голливуде».