Водонаева, Кожевникова, Хакамада посетили светскую кинопремьеру

Картина снята по одноименному роману британского писателя Тома Холта, с Кристофом Вальцем , Сэмом Нилом , Рэйчел Хаус, Мирандой Отто и другими.

Главные герои фильма — Пол Карпентер и Софи Петтингел — стажеры в загадочной лондонской фирме J.W. Wells & Co. Чем дольше они работают, тем отчетливее понимают, что их коллеги — необычные люди.