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4 апреля 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Водонаева, Кожевникова, Хакамада посетили светскую кинопремьеру

Звезды первыми увидели экранизацию фэнтези-романа «Бюро магических услуг»
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В московском кинотеатре «Иллюзион» состоялась светская премьера фэнтези «Бюро магических услуг».

Картина снята по одноименному роману британского писателя Тома Холта, с Кристофом Вальцем, Сэмом Нилом, Рэйчел Хаус, Мирандой Отто и другими.

Главные герои фильма — Пол Карпентер и Софи Петтингел — стажеры в загадочной лондонской фирме J.W. Wells & Co. Чем дольше они работают, тем отчетливее понимают, что их коллеги — необычные люди.

Вскоре Пол и Софи узнают, что руководители фирмы — самые настоящие злодеи, которые замыслили уничтожить волшебный мир, внедряя современные корпоративные стратегии в древние магические практики.

Первыми зрителями картины стали Сергей Лукьяненко с семьей, Ирина Хакамада, Алена Водонаева, Мария Кожевникова, Анна Пескова, Марк Богатырев, Анфиса Чехова с сыном, Александра Ревенко, Карен Арутюнов, Алена Апина с дочерью, Олег Чугунов, Олег Гаас, Маргарита Аброськина, Евгения Малахова, Маруся Климова, Дмитрий Красилов, Ярослава Дегтярева и многие другие.

В широкий прокат фильм «Бюро магических услуг» выйдет 6 апреля.

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