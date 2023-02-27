Наверх

Бюро магических услуг

The Portable Door

2023фэнтези
Подробнее

Сюжет фильма:

Пол Карпентер и Софи Петтингел — стажеры в загадочной лондонской фирме J.W. Wells & Co. Чем дольше они работают, тем отчетливее понимают, что их коллеги — необычные люди. Вскоре герои узнают, что руководители фирмы — самые настоящие злодеи, которые замыслили уничтожить волшебный мир, внедряя современные корпоративные стратегии в древние магические практики.

Фильм «Бюро магических услуг» снят по одноименному фэнтези-роману британского писателя Тома Холта.

Режиссер
Джеффри Уокер
В ролях
Кристоф Вальц, Сэм Нил, Рэйчел Хаус, Миранда Отто, Патрик Гибсон, Софи Уайлд, Джессика Де Гау, Дэймон Херриман, Крис Пэнг, Диана Лин, Кристофер Соммерс, Джейсон Уайлдер
Страна
Австралия
Премьера
6 апреля (РФ)
Подробнее
Трейлер
Кадры22
22
фотографии
Похожие фильмы и сериалы
Ронья, дочь разбойника
1 р.
Аквамарин
Судьба: Начало
Кровавые связи
Король: Правитель вечности
Магическая книга и дракон
Тайны острова Мако
Хроники Нарнии: Серебряное кресло
Школа Авалон
Девять жизней Хлои Кинг
Легенда
Каспер встречает Венди
Чародейка
Изумрудный город
Приключения Шаркбоя и Лавы
Крестовый поход Хроно
Мэрайа Мунди и шкатулка Мидаса
Призраки дома Хатэвэй
Царь скорпионов 2: Восхождение воина
Царь скорпионов 3: Книга мертвых
Читайте также
Киноактеры США назвали победителей своей премии
Что смотрят в мире: 8 заметных киноновинок с начала года
Наши краши: молодые российские актеры, которые штурмуют экраны
Ахеджакова не верит, что сможет продолжить актерскую карьеру
Орландо Блум заявил о желании вернуться в «Пираты Карибского моря»
Машков прокомментировал слова Путина о поддержке культуры
Провал или прорыв? Обзор нового смартфона от Samsung
Алентова, Шпица, Киркоров: звезды на премьере «Нюрнберга» с Безруковым
Звезда «Папиных дочек» назвала фильм «Чебурашка» «скучным»
Регина Тодоренко повторила образ Одри Хепберн на съемках ТВ-шоу
Муцениеце представила мультфильм, где озвучила одну из главных ролей
Принц Уильям, Кейт Миддлтон и звезды кино на премии BAFTA 2023
Дочь Глаголевой назвала «ударом по самооценке» съемки у матери
В Минкульте высказались о дальнейшей судьбе «Кинотавра»
Сыгравший Элвиса Пресли актер рассказал, как толстел для роли
Чулпан Хаматова прослезилась после вопроса об эмиграции
Новости о работе над новым фильмом про Гарри Поттера опровергли
Боярский заявил, что посмотрел бы новых «3 мушкетеров» с темнокожим Д'Артаньяном
Звезда «Интернов» рассказал о съемках в «Тетрисе» с Ефремовым
Фильм «Чебурашка» показали российским космонавтам на МКС
СМИ: Warner Bros. работает над новой франшизой про Гарри Поттера
Стивен Спилберг поблагодарил Тома Круза за спасение Голливуда
Опубликован первый кадр с Гагой и Фениксом из «Джокера 2»
Появился первый кадр с советской собакой-космонавтом в «Стражах Галактики 3»
Спилберг признался, что рад своему отказу от съемок «Гарри Поттера»
Съемки фильма про «Иванушек International» стартуют в 2023 году
Муцениеце, Кузьмина, Самбурская посетили премьеру фильма с Ефремовым
Том Холланд вернется к роли Человека-паука в новом проекте Marvel
Якутские режиссеры приняли участие в ланче «оскаровских» номинантов в США
6 фильмов про День святого Валентина, романтичных и не только
Все новости
Новые трейлеры
Бюро магических услуг
Дублированный трейлер
О моем отце
Трейлер (англ.)
Экзорцист Папы
Трейлер (англ.)
Кармен
Тизер-трейлер (исп., англ.суб.)
Кукольник
Трейлер
Дети кукурузы
Дублированный трейлер
Бостонский душитель
Трейлер (англ.)
Тень и кость
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Бюро магических услуг (The Portable Door, 2023): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Бюро магических услуг. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Бюро магических услуг, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь