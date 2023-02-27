Пол Карпентер и Софи Петтингел — стажеры в загадочной лондонской фирме J.W. Wells & Co. Чем дольше они работают, тем отчетливее понимают, что их коллеги — необычные люди. Вскоре герои узнают, что руководители фирмы — самые настоящие злодеи, которые замыслили уничтожить волшебный мир, внедряя современные корпоративные стратегии в древние магические практики.

Фильм «Бюро магических услуг» снят по одноименному фэнтези-роману британского писателя Тома Холта.