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3 апреля 2023, новость

Константин Хабенский заявил о возвращении в кино

Актер отметил, что планирует сняться в нескольких небольших ролях уже весной
Константин Хабенский

Художественный руководитель МХТ им. Чехова Константин Хабенский заявил, что планирует «небольшие заходы в кино» в ближайшее время. В комментарии сайту «78» актер и режиссер отметил, что не сможет брать большие роли из-за высокой занятости в театре.

«Больших проектов пока нет, но маленькие заходы в те или иные фильмы я планирую осуществлять уже весной. Потихонечку нужно возвращаться и работать в кино», — поделился Хабенский.

В то же время, кинодеятель отметил, что ждать его новых режиссерских работ (в 2018-м Хабенский дебютировал в качестве режиссера с военной драмой «Собибор») пока не стоит.

С 31 марта по 8 апреля МХТ им. Чехова находится на гастролях в Санкт-Петербурге. Театр привез в Северную столицу спектакль «Дядя Ваня» Дениса Азарова по пьесе Чехова, премьера которого в самом театре состоялась только в середине марта, комедию «№13D», спектакль «Не покидай свою планету» по мотивам «Маленького принца» Сент-Экзюпери, «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена», постановку Юрия Стоянова по книге его же авторства «Игра в «Городки» и другие постановки.

Напомним, Константин Хабенский был назначен художественным руководителем МХТ имени Чехова в 2021 году. 

В феврале 2023-го, на пресс-конференции, посвященной предстоящему 125-летнему юбилею театра, он объявил о создании Премии Художественного театра, первая церемония вручения которой состоялась в конце марта в Москве.

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