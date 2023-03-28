Наверх
28 марта 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Петров, Михалкова, Ходченкова: все звезды на премии МХТ им. Чехова

На церемонии отметили молодых деятелей искусства, ярко заявивших о себе в минувшем году
31
фотография
31
фотография
31
фотография
Фото предоставлены пресс-службой

На Основной сцене МХТ им. А. П. Чехова прошла первая церемония вручения наград победителям Премии Художественного театра, об учреждении которой ранее сообщал худрук Константин Хабенский.

Гостями торжественного вечера стали Анна Михалкова, Светлана Ходченкова, Александр Петров, Екатерина ШпицаПетр Буслов, Игорь Верник, Мария Фомина, Антон Мегердичев, Елена Панова, Юлия ХлынинаАндрей Мерзликин, Светлана Камынина, Ольга Сутулова, Александр Цыпкин, Константин Крюков, Иван И. Твердовский, Екатерина Волкова и многие другие.

На сцене перед награждением выступила Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова: «На эту легендарную сцену сегодня будут выходить молодые люди. Люди, которые, я надеюсь, в будущем составят цвет культурной общественности России».

Премию Художественного театра вручили деятелям различных областей искусства — от оперы и балета до литературы и музыки. В номинации «Театр» отметили актрису Анастасию Белову за роль в спектакле «БЕСприданница» театра Моссовета, а в категории «Кино» — Елизавету Ищенко, звезду сериала «Алиса не может ждать».

Кроме того, в этот вечер специальную награду в номинации «Без комментариев» вручили народному артисту России Станиславу Любшину.

Премия Художественного театра направлена на поддержку и популяризацию молодых (до 35 лет) деятелей искусства, ярко заявивших о себе в минувшем 2022 году. Планируется, что награды будут вручаться ежегодно.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Светлана Ходченкова
Антон Мегердичев
Климова, Мороз, Эрнст с женой: звезды на вручении премии АПКиТ
Екатерина Волкова
Екатерина Шпица
Водонаева, Самбурская и другие посетили премьеру фильма с Киану Ривзом
Елена Панова
Елизавета Ищенко
Жена и дети Прилучного посетили премьеру озвученного им фильма
Ольга Сутулова
Игорь Верник
Энистон повторила культовый образ Монро на премьере в Париже
Иван И. Твердовский
Андрей Мерзликин
«Актрисы»: Ходченкова и Милявская в новом напряженном трейлере сериала Бондарчука
Александр Цыпкин
Александр Петров
Песня от Гаги, триумф «Все везде и сразу» и много слез: как прошел «Оскар 2023»
Юрий Быков
1 р.
Алиса не может ждать
100 роскошных фото звезд — победителей «Оскара» за всю историю
Мария Фомина
Станислав Любшин
Бероев с женой, Максимова и летчик-герой посетили кинопремьеру
Петр Буслов
Светлана Камынина
Галустян и Канделаки представили новое шоу ТНТ с Бузовой
Константин Крюков
Юлия Хлынина
Анна Михалкова получила президентскую награду на кинофестивале
Анна Михалкова
Константин Хабенский
Пересильд, Михалкова и другие звезды посетили кинофестиваль в Югре
Утяшева с Волей, Канделаки и другие звезды на презентации канала ТВ-3
Пегова, Михалкова, Гришаева посетили премьеру фильма с Табаковым
Лядова поддержала Вдовиченкова на премьере сериала с Пеговой
Матвеев, Чурикова, Мельникова посетили премьеру сериала про «Короля и Шута»
Алентова, Шпица, Киркоров: звезды на премьере «Нюрнберга» с Безруковым
Хабенский учредил премию Художественного театра
Муцениеце представила мультфильм, где озвучила одну из главных ролей
Принц Уильям, Кейт Миддлтон и звезды кино на премии BAFTA 2023
Мороз, Тодоренко, Ефремов посетили презентацию «Содержанок 4»
Муцениеце, Кузьмина, Самбурская посетили премьеру фильма с Ефремовым
Пегова, Валерия, Александрова посетили премьеру фильма Урсуляка
Асмус, Янковский, Бортич посетили премьеру сериала о советском серийном убийце
Ходченкова представила черную комедию, где сыграла главную роль
Климова, Гайдулян, Безрукова на премьере сериала о Раневской
Светлане Ходченковой — 40: самые дерзкие и сильные роли актрисы
Молодые звезды посетили премьеру сериала про Фандорина
МХТ им. Чехова отменил спектакль «Лес» с Назаровым
Сергей Газаров в день 65-летия выйдет на сцену
Кожевникова, Апина и другие звезды на премьере фильма Гая Ричи
«Ирония», «СамоИрония» и «Огоньки»: что смотреть в новогоднюю ночь по ТВ
Шпица, Яковлева, дочери Пересильд: звезды на премьере нового «Чебурашки»
Киркоров с детьми и другие звезды на премьере российской фантастики
Киркоров с детьми, Муцениеце, Галустян посетили кинопремьеру
Михалкова и Робак сыграли супругов в новом сериале: первые кадры
Любимые песни, звезды и герои: как снимали «Голубой огонек 2023»
Аронова, Гришаева, Ланская на вручении премии «Хрустальная Турандот»
Прилучный с детьми, Асмус на премьере нового фильма про Мажора
Снигирь и дочери Пересильд посетили показ новогоднего фильма
Безрукова, Водонаева и другие на премьере сериала с Козловским
Ингеборга Дапкунайте посетила кинофестиваль в Исландии
Безрукова, Лель, Водонаева: звезды на премьере «Непослушника 2»
Борисов и Дюжев снимутся в новых «Бременских музыкантах»
Кока, Билан, Shaman, дочь Глюк'Ozы на съемках «Песни года 2022»
Собчак, Зудина, Лядова: звезды на открытии кинофестиваля в Москве
Кожевникова с детьми, Аксенова и другие на кинопремьере на катке
Нагиев представил фильм, где сыграл ослепшего отшельника
Киркоров с детьми, Безрукова, Бледанс на премьере новых «Елок»
Клава Кока представила мультфильм, где озвучила главную героиню
От Джоли до Климовой: многодетные актрисы, которые все успевают
Новые трейлеры
Мир! Дружба! Жвачка!
Тизер (3 сезон)
Восстание зловещих мертвецов
Трейлер №2 (англ.)
Любовь и смерть
Трейлер (англ.)
Королева Шарлотта: История Бриджертонов
Трейлер (англ.)
Сансара
Трейлер
Ренфилд
Трейлер №2 (англ.)
Звезды в полдень
Трейлер (рус.суб.)
Хитровка. Знак четырех
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь