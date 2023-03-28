Петров, Михалкова, Ходченкова: все звезды на премии МХТ им. Чехова

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На Основной сцене МХТ им. А. П. Чехова прошла первая церемония вручения наград победителям Премии Художественного театра, об учреждении которой ранее сообщал худрук Константин Хабенский.

На сцене перед награждением выступила Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова: «На эту легендарную сцену сегодня будут выходить молодые люди. Люди, которые, я надеюсь, в будущем составят цвет культурной общественности России».

Премию Художественного театра вручили деятелям различных областей искусства — от оперы и балета до литературы и музыки. В номинации «Театр» отметили актрису Анастасию Белову за роль в спектакле «БЕСприданница» театра Моссовета, а в категории «Кино» — Елизавету Ищенко, звезду сериала «Алиса не может ждать».

Кроме того, в этот вечер специальную награду в номинации «Без комментариев» вручили народному артисту России Станиславу Любшину.