Хабенский учредил премию Художественного театра

Константин Хабенский | Источник: PersonaStars

Художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский объявил о создании Премии Художественного театра. Об этом сообщает РИА «Новости».

Премия призвана поддержать молодых деятелей искусств до 35 лет, ярко заявивших о себе в минувшем году. «Я думаю, не стоит объяснять, для чего необходима помощь и поддержка молодых талантов. Нашей премией мы хотим отметить новые дарования», — сказал Хабенский, выразив надежду, что учрежденную премию будут проводить ежегодно.

На пресс-конференции, посвященной предстоящему 125-летнему юбилею театра, он также рассказал, что всего награждать молодых театральных деятелей будут в восьми номинациях: «Балет», «Опера», «Литература», «Кино», «Театр», «Современное искусство», «Классическая музыка», «Современная академическая музыка». В жюри войдут выдающиеся деятели культуры и искусства.