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21 февраля 2023, новость

Хабенский учредил премию Художественного театра

Худрук МХТ им. Чехова заявил, что премия призвана «отметить новые дарования»
Константин Хабенский | Источник: PersonaStars

Художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский объявил о создании Премии Художественного театра. Об этом сообщает РИА «Новости».

Премия призвана поддержать молодых деятелей искусств до 35 лет, ярко заявивших о себе в минувшем году. «Я думаю, не стоит объяснять, для чего необходима помощь и поддержка молодых талантов. Нашей премией мы хотим отметить новые дарования», — сказал Хабенский, выразив надежду, что учрежденную премию будут проводить ежегодно.

На пресс-конференции, посвященной предстоящему 125-летнему юбилею театра, он также рассказал, что всего награждать молодых театральных деятелей будут в восьми номинациях: «Балет», «Опера», «Литература», «Кино», «Театр», «Современное искусство», «Классическая музыка», «Современная академическая музыка». В жюри войдут выдающиеся деятели культуры и искусства.

Победителям вручат дипломы и статуэтки — уменьшенные копии горельефа «Пловец» работы женщины-скульптора Серебряного века Анны Голубкиной. Вручение первой премии пройдет на основной сцене МХТ имени Чехова в Международный день театра — 27 марта.

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