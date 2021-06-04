Депп и еще 15 актеров, которые неожиданно сняли хорошее кино

Вжиматься в кресло от напряжения, боясь сделать лишний глоток колы или, не дай бог, хрустнуть попкорном, нас заставил тот самый шутник и король френдзоны из «Офиса» Джон Красински — именно он снял главный хоррор-хит 2018 года и сыграл в нем вместе с женой Эмили Блант. Не сильно оригинальный сюжет о монстрах постапокалипсиса Красински компенсировал мастерским саспенсом и щедрым драматизмом. Надеемся, что продолжение, наконец увидевшее свет после года ожидания, удивит нас не меньше.
Оливия «Тринадцатая» Уайлд, почти пропавшая с радаров после «Доктора Хауса», в 2019-м неожиданно представила свой режиссерский дебют «Образование». Обласканная критиками девочковая фем-драма о взрослении сразу же пробила Оливии путь в Marvel, где ей поручили постановку истории о… Женщине-пауке. Но едва ли не больше мы ждем следующую работу Уайлд — психологический хоррор-триллер «Не волнуйся, солнышко».
Спасая человечество в составе сразу двух супергеройских команд Marvel, в 2014 году Крис Эванс между делом попробовал себя в режиссуре, после чего стало ясно, что за густой бородой и непробиваемым щитом Капитана Америки все это время пряталась романтичная натура. До российских экранов фильм так и не добрался, а жаль! «Прежде, чем мы расстанемся» — обаятельное разговорное кино о мужчине и женщине из разряда тех, которые нужно смотреть в обнимку с одеялом и какао.
Едва расправившись с ролью подружки Тора и решив напомнить миру, что актриса она вообще-то серьезная, Натали Портман взялась за экранизацию объемного автобиографического романа израильского писателя Амоса Оза. Для роли в своем режиссерском дебюте «Повесть о любви и тьме» Натали пришлось подучить иврит и даже заговорить на русском. Из неподъемной темы страданий еврейского народа у Портман получилось сделать захватывающую историю, принесшую ей номинацию на награду Каннского кинофестиваля.
Своей первой и пока единственной режиссерской работой британец Пол Дано, еще недавно переживавший душевные муки Пьера Безухова («Война и мир»), сразу же покорил всех. История распада семьи и саморазрушения, сквозь которую проходят герои Джейка Джилленхола и Кэри Маллиган в грустной драме «Дикая жизнь», получилась такой пронзительной и впечатляющей, будто снимал ее отнюдь не дебютант. Впрочем, Дано было у кого поучиться — съемки у Пола Томаса Андерсона и Паоло Соррентино не прошли бесследно.
Райан Гослинг стремительно пронесся по образам героев-любовников и молчаливых гонщиков, вырулив в 2014 году к собственному режиссерскому дебюту «Как поймать монстра», в котором снял свою красивую жену Еву Мендес. После этой интересной, но не очень удачной попытки собрать все лучшее сразу (цвета — от Рефна, метафоры — от Малика) Гослинг так и не вернулся в режиссерское кресло. Но мы верим, что у него еще получится найти свой авторский стиль.
В 2020 году Холли Берри предстала перед папарацци с подбитым глазом. К счастью, это оказались всего лишь кадры с площадки ее режиссерского дебюта — спортивной драмы «В синяках». Впрочем, помимо искусственных синяков, был еще и вполне реальный удар коленом в грудь, после которого актриса, подобно своей героине-боксерше, отчаянно борющейся за сына, не сдалась и продолжила работу. Такой выдержке и самоотдаче могут позавидовать и некоторые опытные режиссеры!
Первым режиссерским опытом самой нестандартной звезды Голливуда стал фильм… на китайском языке. Однажды Киану Ривз по доброте душевной согласился исполнить небольшую роль в проекте своего друга-каскадера, вышедшего вместе с ним из «Матрицы». Но в процессе так увлекся идеей, что в итоге решил самостоятельно поставить его. Несмотря на то, что не все до конца поняли тонкости философии восточных единоборств, заложенные в картине, мало какой азиатский фильм может похвастаться таким уровнем боевых сцен, как в «Мастере тай-цзи».
О творческой смелости Элизабет Бэнкс можно было судить уже после ее первой режиссерской работы — в трэш-комедии «Муви 43» она отвечала за историю о безумной любви кота к своему хозяину. А в 2019-м Элизабет не побоялась взяться за такое рискованное дело, как ремейк «Ангелов Чарли», и сумела порадовать зрителей виртуозным экшеном, отсылками к оригиналу и возвращением Кристен Стюарт к зрелищному кино.
Звезда «500 дней лета» и фильмов Кристофера Нолана, Джозеф Гордон-Левитт в 2013 году дебютировал как автор драмеди «Страсти Дон Жуана» со Скарлетт Йоханссон и Джулианной Мур, сыграв в нем парня, одержимого порно. На первый взгляд может показаться, что хитрец Джо затеял всю эту авантюру только ради того, чтобы пообжиматься с красоткой Скарлетт. Как бы там ни было, на выходе мы получили очень обаятельную, хоть и сыроватую версию «Стыда». Что же волнует актера и режиссера спустя почти десять лет, мы узнаем совсем скоро из его второго авторского проекта — сериала «Мистер Корман».
Казалось, Джоне Хиллу будет сложно выбраться из образа неуклюжего школьника-переростка («Мачо и ботан»), но пара сильных драматических ролей («Волк с Уолл-стрит»), шокирующая худоба в «Маньяке» — и вот 35-летний актер уже незаметно подобрался к собственной режиссерской работе. «Середина 90-х» — автобиографический фильм, в котором Хилл обращается к себе-школьнику, реконструируя отрывки из своего отрочества. Это небольшое, но талантливое кино найдет отклик у тех, кто ностальгирует по давно ушедшим годам, пусть и проведенным не под калифорнийским солнцем, а во дворах хрущевок.
Имя Дэйва Франко всегда сопровождалось дополнением «младший брат» — более знаменитого актера и переменно успешного режиссера Джеймса Франко. Теперь же в тени оказалась репутация горе-творца Джеймса, а Дэйв, тем временем, впервые пробует себя на режиссерском поприще. И сразу становится изобретателем нового жанра! Его airbnb-хоррор «Кто не спрятался», рассказывающий о неудавшемся отдыхе друзей, подсвечивает опасности краткосрочного съема жилья в современном мире. Что ж, вполне актуальная тема в эпоху айфон-триллеров и лэптоп-ужасов.
Наследник датских кровей, джазовый музыкант, знаток шести языков, поэт, художник, фотограф — спорим, вы не знали обо всех гранях таланта артиста, подарившего нам любимый образ Арагорна, сына Араторна, из «Властелина колец»? Но к своим 60 годам Вигго Мортенсен не перестает пробовать новое — в 2020-м актер представил свой очень личный, страстный и смелый режиссерский дебют об одиночестве и прощении, в котором вечная тема отцов и детей приобретает новую степень трепетности и глубины.
Бри Ларсон — еще один «мститель», которая после громоздких сражений с пришельцами и вселенским злом находит отдушину в маленьком кино собственного производства. Но, в отличие от своего коллеги Капитана Америки, Капитан Марвел не спешит убегать из фантастического мира в реальность, а лишь немного смещает фокус в сторону абсурда, детских фантазий и блесток. Веселый и трогательный «Магазин единорогов» подкупает искренностью, проникновенным взглядом самой Бри, исполнившей главную роль, и понравится каждому мечтателю — особенно в том случае, если весь Мишель Гондри уже пересмотрен.
Константин Хабенский, каким-то чудом избегавший участия в военном кино аж с 2004 года, в 2018-м дебютировал в режиссуре страшным фильмом о реальном восстании в концлагере Собибор, произошедшем в октябре 1943-го. Амбициозное кино, снятое на нескольких языках с участием иностранных актеров, сразу начали сравнивать со «Списком Шиндлера», а невыносимые сцены расстрела на площади и в газовой камере уже никогда не получится стереть из памяти.
Мало кто помнит, что в далеком 1997 году Джонни Депп снял свой первый и пока что единственный фильм. Вторую главную роль в «Храбреце» исполнил, на секундочку, легендарный Марлон Брандо, который сам попросился к Деппу в дебют. Это незаслуженно забытое кино об отчаявшемся бедняке, согласившемся принять участие в съемках натурального убийства, номинировалось на главную награду Каннского кинофестиваля и, несмотря на мрачность истории, обязательно к просмотру всем соскучившимся по Джонни времен банданы и голого торса.