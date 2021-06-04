Депп и еще 15 актеров, которые неожиданно сняли хорошее кино

Звезда «500 дней лета» и фильмов Кристофера Нолана, Джозеф Гордон-Левитт в 2013 году дебютировал как автор драмеди «Страсти Дон Жуана» со Скарлетт Йоханссон и Джулианной Мур, сыграв в нем парня, одержимого порно. На первый взгляд может показаться, что хитрец Джо затеял всю эту авантюру только ради того, чтобы пообжиматься с красоткой Скарлетт. Как бы там ни было, на выходе мы получили очень обаятельную, хоть и сыроватую версию «Стыда». Что же волнует актера и режиссера спустя почти десять лет, мы узнаем совсем скоро из его второго авторского проекта — сериала «Мистер Корман».