Муцениеце рассказала, почему не полетела на съемки в космос

Агата Муцениеце | Источник: PersonaStars

Актриса Агата Муцениеце в интервью Hello! рассказала, что хотела сыграть в космическом фильме «Вызов», который снимали на МКС.

«Очень хочу в космос, посмотреть — действительно ли круглая Земля. А вдруг нет? И ведь побывать там я могла. Но когда был конкурс, в котором в итоге выбрали Юлию Пересильд, меня даже не стали рассматривать — из-за паспорта гражданки Европы», — пожаловалась Муцениеце.

Она также рассказала, волнуется ли перед выходом на сцену. По словам бывшей супруги Павла Прилучного, однажды к студентам ВГИКа пришел актер Владимир Вдовиченков и дал мастер-класс. Муцениеце отметила, что для нее было честью слушать наставления артиста, которого она уважала еще со времен сериала «Бригада», в котором Вдовиченков сыграл одну из главных ролей.

«Я его слушала, открыв рот. Он же для меня бог был, к тому же из "Бригады". И он сказал: "Если вы перестали волноваться перед выходом на сцену, уходите из профессии. Если тебе стало все равно — иди домой"», — резюмировала Муцениеце.