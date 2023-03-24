Мария Миронова рассказала, почему не полетела на съемки в космос

По словам 49-летней Мироновой, Шипенко предлагал ей эту роль, но помешал возраст. «В фильме нужны были актеры до 40 лет. Но я считаю, что они с Юлией Пересильд неимоверные герои в смысле преодоления себя, и я очень жду премьеры этой картины, в ней много «живого режима», который невозможно сыграть в павильоне», — поделилась она.