Мария Миронова рассказала, почему не полетела на съемки в космос

Актриса Мария Миронова в интервью сайту «Аргументы и факты» объяснила, почему не полетела в космос на съемки фильма Клима Шипенко «Вызов».
По словам 49-летней Мироновой, Шипенко предлагал ей эту роль, но помешал возраст. «В фильме нужны были актеры до 40 лет. Но я считаю, что они с Юлией Пересильд неимоверные герои в смысле преодоления себя, и я очень жду премьеры этой картины, в ней много «живого режима», который невозможно сыграть в павильоне», — поделилась она.
Часть съемок картины велась на околоземной орбите — на борту Международной космической станции, куда вместе с Шипенко в 2021 году летала исполнительница главной роли женщины-хирурга — актриса Юлия Пересильд.
В широкий прокат в России «Вызов» выйдет 20 апреля 2023 года.