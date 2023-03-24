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24 марта 2023, новость

Мария Миронова рассказала, почему не полетела на съемки в космос

По словам актрисы, режиссер Клим Шипенко предлагал ей роль в фильме «Вызов»
Мария Миронова | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Мария Миронова в интервью сайту «Аргументы и факты» объяснила, почему не полетела в космос на съемки фильма Клима Шипенко «Вызов».

По словам 49-летней Мироновой, Шипенко предлагал ей эту роль, но помешал возраст. «В фильме нужны были актеры до 40 лет. Но я считаю, что они с Юлией Пересильд неимоверные герои в смысле преодоления себя, и я очень жду премьеры этой картины, в ней много «живого режима», который невозможно сыграть в павильоне», — поделилась она.

Часть съемок картины велась на околоземной орбите — на борту Международной космической станции, куда вместе с Шипенко в 2021 году летала исполнительница главной роли женщины-хирурга — актриса Юлия Пересильд.

В широкий прокат в России «Вызов» выйдет 20 апреля 2023 года.

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