Водонаева оценила выступление Муцениеце в эротическом шоу

Агата Муцениеце в шоу «Абсолютно другая нага»

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева прокомментировала в Telegram-канале участие актрисы Агаты Муцениеце в эротическом шоу «Абсолютно другая нага».

Водонаева выразила сомнение, что постановку с Муцениеце можно назвать сексуальной. «Если что, это сексуальное шоу. Вдруг вы не поняли. Я тоже сначала не поняла. Да что греха таить, я не поняла до сих пор», — заявила блогерша.

Ранее в шоу выступала юмористка и актриса Екатерина Варнава.

Напомним, в феврале стало известно, что Агата Муцениеце выступит в серии спектаклей «Абсолютно другая нага» в московском театре-кабаре Crave. Сообщалось, что это «мультижанровое шоу с элементами современного балета, стендапа, живого вокала и спецэффектов», поднимающее вопросы роли женщины в современном обществе.