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21 марта 2023, новость

Водонаева оценила выступление Муцениеце в эротическом шоу

Телезвезда высказалась о спектакле «Абсолютно другая нага»
Агата Муцениеце в шоу «Абсолютно другая нага»

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева прокомментировала в Telegram-канале участие актрисы Агаты Муцениеце в эротическом шоу «Абсолютно другая нага».

Водонаева выразила сомнение, что постановку с Муцениеце можно назвать сексуальной. «Если что, это сексуальное шоу. Вдруг вы не поняли. Я тоже сначала не поняла. Да что греха таить, я не поняла до сих пор», — заявила блогерша.

Ранее в шоу выступала юмористка и актриса Екатерина Варнава.

Напомним, в феврале стало известно, что Агата Муцениеце выступит в серии спектаклей  «Абсолютно другая нага» в московском театре-кабаре Crave. Сообщалось, что это «мультижанровое шоу с элементами современного балета, стендапа, живого вокала и спецэффектов», поднимающее вопросы роли женщины в современном обществе. 

Предшественницей этого спектакля стала нашумевшая провокационная постановка «Абсолютно нага», где главную роль исполняла Екатерина Варнава. Премьера состоялась в октябре 2021 года и вызвала широкий резонанс у публики. 

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