Водонаева оценила выступление Муцениеце в эротическом шоу

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева прокомментировала в Telegram-канале участие актрисы Агаты Муцениеце в эротическом шоу «Абсолютно другая нага».
Водонаева выразила сомнение, что постановку с Муцениеце можно назвать сексуальной. «Если что, это сексуальное шоу. Вдруг вы не поняли. Я тоже сначала не поняла. Да что греха таить, я не поняла до сих пор», — заявила блогерша.
Ранее в шоу выступала юмористка и актриса Екатерина Варнава.
Напомним, в феврале стало известно, что Агата Муцениеце выступит в серии спектаклей «Абсолютно другая нага» в московском театре-кабаре Crave. Сообщалось, что это «мультижанровое шоу с элементами современного балета, стендапа, живого вокала и спецэффектов», поднимающее вопросы роли женщины в современном обществе.
Предшественницей этого спектакля стала нашумевшая провокационная постановка «Абсолютно нага», где главную роль исполняла Екатерина Варнава. Премьера состоялась в октябре 2021 года и вызвала широкий резонанс у публики.