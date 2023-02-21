По следам Варнавы: Муцениеце выступит в кабаре-шоу «Абсолютно другая нага»

Сообщается, что «Абсолютно другая нага» — это «мультижанровое шоу с элементами современного балета, стендапа, живого вокала и спецэффектов», поднимающее вопросы роли женщины в современном обществе.

Отметим, что предшественницей этого спектакля стала нашумевшая провокационная постановка «Абсолютно нага», где главную роль исполняла Екатерина Варнава. Премьера состоялась в октябре 2021 года и вызвала широкий резонанс у публики. Известно, что постановку посещали Сергей Лазарев, Филипп Киркоров. Осенью 2022 года спектакль «Абсолютно нага» внезапно исчез из афиш театра Crave. В СМИ появились слухи об увольнении Екатерины Варнавы.