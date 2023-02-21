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21 февраля 2023, новость

По следам Варнавы: Муцениеце выступит в кабаре-шоу «Абсолютно другая нага»

Актриса получила главную роль в провокационном спектакле
Агата Муцениеце

Известная российская актриса и телеведущая Агата Муцениеце выступит в серии спектаклей в московском театре-кабаре Crave.

Сообщается, что «Абсолютно другая нага» — это «мультижанровое шоу с элементами современного балета, стендапа, живого вокала и спецэффектов», поднимающее вопросы роли женщины в современном обществе.

Отметим, что предшественницей этого спектакля стала нашумевшая провокационная постановка «Абсолютно нага», где главную роль исполняла Екатерина Варнава. Премьера состоялась в октябре 2021 года и вызвала широкий резонанс у публики. Известно, что постановку посещали Сергей Лазарев, Филипп Киркоров. Осенью 2022 года спектакль «Абсолютно нага» внезапно исчез из афиш театра Crave. В СМИ появились слухи об увольнении Екатерины Варнавы.

Агата Муцениеце обрела широкую известность в 2011 году благодаря роли Дарьи Старковой в телесериале «Закрытая школа». Она появлялась в сериалах «Крюк», «Красивая жизнь», «Квест», «В клетке», «Стая» и многих других. Кроме того, вместе с Александром Робаком она снялась в комедиях «Честный развод» и «Честный развод 2». Кроме того, Муцениеце является ведущей шоу «Голос. Дети».

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