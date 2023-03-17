Губерниев заявил о желании принять участие в проекте с Бузовой

Ольга Бузова

Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев опроверг в беседе с «Ньюс.Ру» слухи о подставном конфликте с Ольгой Бузовой.

Губерниев заявил, что их спор в прямом эфире не был договоренностью. Однако ведущий не испытывает негатива к Бузовой. Комментатор сообщил, что находится на «гребне перемирия» с артисткой.

Губерниев также понадеялся сняться с Бузовой в совместном проекте. «Тут никакого антагонизма нет, мы коллеги по работе», — заявил ведущий.