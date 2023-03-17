Губерниев заявил о желании принять участие в проекте с Бузовой

Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев опроверг в беседе с «Ньюс.Ру» слухи о подставном конфликте с Ольгой Бузовой.
Губерниев заявил, что их спор в прямом эфире не был договоренностью. Однако ведущий не испытывает негатива к Бузовой. Комментатор сообщил, что находится на «гребне перемирия» с артисткой.
Губерниев также понадеялся сняться с Бузовой в совместном проекте. «Тут никакого антагонизма нет, мы коллеги по работе», — заявил ведущий.
Во время чемпионата Европы — 2020 по футболу Губерниев высмеял актерскую карьеру Бузовой и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк. После этих слов телеведущая расплакалась. Позже комментатор принес свои извинения коллеге.