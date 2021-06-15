Бузову довели до слез в прямом эфире

Певица Ольга Бузова и ведущий Дмитрий Губерниев поругались в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».
Дмитрий задал певице вопрос о том, какая школа ей ближе, задействовав различные фамилии специалистов разных времен, вроде Станислава Черчесова и советского тренера Ефроса, на что Бузова ответила:
Хватит щеголять знаниями. Я понимаю, что за 10 секунд Вам надо показать образованность, что Вы знаете эти фамилии. Я за Россию, я за спортсменов, я за футбол. <...> Вы задали вопрос и не дали мне, девушке, ответить. Хамство! Я требую уважения.
«Вы перестали пить коньяк по утрам?» — спросил Губерниев. Этот вопрос довел певицу до слез. Она заявила, что не употребляет алкоголь, так как недавно перенесла операцию. Впоследствии комментатор попросил прощения у Бузовой в своем телеграм-канале.
Напомним, в июне в МХАТ им. Горького состоялась премьера спектакля «Чудесный грузин» с Бузовой в одной из ключевых ролей. На пресс-конференции, состоявшейся сразу после первого показа постановки, певица заявила, что готова воспринимать в свой адрес только конструктивную критику, а также намекнула, что считает себя хорошей актрисой.