Бузову довели до слез в прямом эфире

Хватит щеголять знаниями. Я понимаю, что за 10 секунд Вам надо показать образованность, что Вы знаете эти фамилии. Я за Россию, я за спортсменов, я за футбол. <...> Вы задали вопрос и не дали мне, девушке, ответить. Хамство! Я требую уважения.