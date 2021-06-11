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11 июня 2021, новость

Бузова высоко оценила свое выступление на сцене МХАТ

Певица получила одну из ключевых ролей в спектакле «Чудесный грузин»
Ольга Бузова в спектакле «Чудесный грузин» | Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Ольга Бузова, исполнившая роль певицы Беллы Шанталь в спектакле МХАТ им. Горького «Чудесный грузин», поделилась впечатлениями от выхода на сцену после пресс-показа.

В беседе с журналистами Бузова призналась:

Для меня это главная премьера года, даже главное событие в жизни, потому что в 16 лет лет я мечтала поступить в театральный. И сегодня мечта 16-летней девочки реализовалась.
Ольга Бузова
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Певица заявила, что готова воспринимать в свой адрес только конструктивную критику, а также намекнула, что считает себя хорошей актрисой.

«Конструктивную критику я готова слушать. Оскорбления, негатив и хейт не имеют к этому никакого отношения. А то еще до спектакля все вдруг вспомнили, что кого-то еще звали на эту роль. Но выбрали меня. Может быть, вы просто на эту работу не подходите или вы не нашли контакта с режиссерами и актерами? Если вы внимательно смотрели спектакль, то знаете, что Белла — ключевая фигура. А для хорошего актера маленьких и плохих ролей не бывает».

Напомним, спектакль «Чудесный грузин» рассказывает о молодом Иосифе Сталине. Героиня Бузовой, по словам художественного руководителя МХАТ имени Горького Эдуарда Боякова,— «брошенная девица Белла Шанталь», «певица кабаре и корпоративов», которая «вызывает у всех усмешку». Как отметил Бояков, в постановке Ольга Бузова будет играть «фактически саму себя».

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