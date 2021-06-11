Бузова высоко оценила свое выступление на сцене МХАТ

Для меня это главная премьера года, даже главное событие в жизни, потому что в 16 лет лет я мечтала поступить в театральный. И сегодня мечта 16-летней девочки реализовалась.

«Конструктивную критику я готова слушать. Оскорбления, негатив и хейт не имеют к этому никакого отношения. А то еще до спектакля все вдруг вспомнили, что кого-то еще звали на эту роль. Но выбрали меня. Может быть, вы просто на эту работу не подходите или вы не нашли контакта с режиссерами и актерами? Если вы внимательно смотрели спектакль, то знаете, что Белла — ключевая фигура. А для хорошего актера маленьких и плохих ролей не бывает».