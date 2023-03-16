Сестра Бондарчука объяснила, почему отказалась от сотрудничества с ним

Режиссер и актриса Наталья Бондарчук призналась, что отказалась от сотрудничества с братом Федором Бондарчуком. Ее цитирует «Вокруг ТВ».
По словам артистки, брат предложил ей помощь в продюсировании следующего фильма. «Я понимаю, что это, может быть, будет хороший фильм, но в тех условиях, в которых работает он, я не работала никогда. Объясню: да, денег мало, но я сама себе хозяйка. То есть я написала сценарий, я выбираю сама актеров — их он никогда в жизни не снимал», — поделилась Бондарчук.
Сестра режиссера объяснила, что у них совершенно разные подходы к работе. По ее словам, Федор Бондарчук ориентируется на рейтинги, подбирает популярных актеров. При этом Наталья не исключает возможности сотрудничества с братом в будущем.
Наталья Бондарчук дебютировала в кино в 1970 году, в фильме «У озера», затем снялась в лентах «Пришел солдат с фронта», «Ты и я». Наибольший успех к ней пришел после исполнения роли Хари в фильме Андрея Тарковского «Солярис». В качестве режиссера и сценариста дебютировала в 1975 году новеллой «Бессчастная Матренка» в альманахе «Пошехонская старина». Наибольшую известность получили два фильма, поставленные ею в конце 1980-х годов по своим сценариям, — «Детство Бемби» и «Юность Бемби».