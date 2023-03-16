Сестра Бондарчука объяснила, почему отказалась от сотрудничества с ним

По словам артистки, брат предложил ей помощь в продюсировании следующего фильма. «Я понимаю, что это, может быть, будет хороший фильм, но в тех условиях, в которых работает он, я не работала никогда. Объясню: да, денег мало, но я сама себе хозяйка. То есть я написала сценарий, я выбираю сама актеров — их он никогда в жизни не снимал», — поделилась Бондарчук.