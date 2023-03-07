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7 марта 2023, новость

Самыми кассовыми российскими фильмами за рубежом стали мультфильмы

Суммарно российские проекты за год заработали в зарубежном прокате 17,1 млн долларов
Кадр из мультфильма «Большое путешествие. Специальная доставка»

Российские мультипликационные проекты стали самыми кассовыми в зарубежном кинопрокате. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные «Бюллетеня кинопрокатчика».

Отмечается, что отечественные мультфильмы заработали 17,1 миллиона долларов за прошлый год. Среди самых кассовых картин — «Большое путешествие. Специальная доставка» (2,6 миллиона долларов), «Щелкунчик и волшебная флейта» (2,4 миллиона долларов), «Бука. Мое любимое чудище» (1,7 миллиона долларов), «Снежная королева: Разморозка» (1,6 миллиона долларов).

Отмечается, что суммарно в 2022 году российские фильмы заработали 17,1 млн долларов. Это на 6% ниже, чем в 2021 году. Крупнейшими импортерами российского кино стали Италия и Китай.

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