Самыми кассовыми российскими фильмами за рубежом стали мультфильмы

Российские мультипликационные проекты стали самыми кассовыми в зарубежном кинопрокате. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные «Бюллетеня кинопрокатчика».
Отмечается, что отечественные мультфильмы заработали 17,1 миллиона долларов за прошлый год. Среди самых кассовых картин — «Большое путешествие. Специальная доставка» (2,6 миллиона долларов), «Щелкунчик и волшебная флейта» (2,4 миллиона долларов), «Бука. Мое любимое чудище» (1,7 миллиона долларов), «Снежная королева: Разморозка» (1,6 миллиона долларов).
Отмечается, что суммарно в 2022 году российские фильмы заработали 17,1 млн долларов. Это на 6% ниже, чем в 2021 году. Крупнейшими импортерами российского кино стали Италия и Китай.