Самыми кассовыми российскими фильмами за рубежом стали мультфильмы

Российские мультипликационные проекты стали самыми кассовыми в зарубежном кинопрокате. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные «Бюллетеня кинопрокатчика».

Отмечается, что суммарно в 2022 году российские фильмы заработали 17,1 млн долларов. Это на 6% ниже, чем в 2021 году. Крупнейшими импортерами российского кино стали Италия и Китай.