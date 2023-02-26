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26 февраля 2023, статьяОбзоры

Что смотрят в мире: 8 заметных киноновинок с начала года

Путешествие по квантовому миру с Человеком-муравьем, жаркие танцы Ченнинга Татума и один обезумевший медведь — разбираемся в самых интересных фильмах-новинках, которые успели выйти в мировой кинопрокат с начала 2023 года

«Человек-муравей и Оса: Квантомания»

Кадр из фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания»

Пятая фаза киновселенной Marvel открывается третьим сольным фильмом о Человеке-муравье — самом милом и забавном бывшем Мстителе в исполнении Пола Радда. По традиции легкое, ироничное и увлекательное зрелище знакомит нас с новым суперзлодеем вселенной — Кангом Завоевателем, которого играет харизматичный Джонатан Мэйджерс. Зрителей ждет визуально впечатляющее путешествие по Квантовому миру, населенному существами вроде человека-брокколи и говорящего желе, а также возвращение прекрасных Майкла Дугласа и Мишель Пфайффер к их экранному дуэту воссоединившихся влюбленных.

Увы, достоинства ленты не могут компенсировать тот факт, что зрители подустали от кинокомиксов, да и критики ругают сценарий нового «Человека-муравья» за несамостоятельный сюжет, неоправданную амбициозность и неубедительного антагониста.

«Стук в дверь»

Маленькая Вен безмятежно ловит кузнечиков на лесной лужайке, как вдруг откуда ни возьмись появляется громила в профессорских очках, а вслед за ним — еще трое странных незнакомцев. Незваные гости пришли сообщить Вен и ее родителям, что их миссия — предотвратить конец света. И чтобы это получилось, кто-то из членов этой несчастной семьи должен умереть.

Стук в дверь
2023/США, Китай18+триллердетективужасы
Моя оценка

Герметичный триллер-головоломка от М. Найта ШьямаланаСплит», «Шестое чувство») с колоритным Дэйвом Батистой и устрашающим Рупертом Гринтом — именно то, чего мы ждем от непревзойденного мастера интриги: хитроумная завязка, множество сюжетных поворотов, нарастающее напряжение и, конечно, фирменная развязка в стиле режиссера. А уж удовлетворит она или разочарует — решать вам.

«Супер Майк: Последний танец»

Спустя восемь лет Ченнинг Татум возвращается на сцену в образе Майка Лейна в новой комедийно-танцевальной мелодраме о мире мужского стриптиза. Оставшийся без денег и вынужденный работать барменом, Майк встречает светскую львицу в исполнении Сальмы Хайек, которая предлагает ему поставить свое шоу в Лондоне. Смотреть завершающий фильм трилогии Стивена Содерберга стоит, конечно же, ради этой пары и жарких танцевальных номеров, слегка компенсирующих отсутствие веселого задора, за который мы полюбили первые две части.

Кадр из фильма «Супер Майк: Последний танец»

«К тебе или ко мне?»

Знакомство Дебби и Питера в 2003 году началось со страстной ночи, а продолжилось крепкой телефонной дружбой на два города. В 2023-м она живет в Лос-Анджелесе со своим сыном, погрязнув в рутине быта и работы, он же — преуспевающий ловелас из Нью-Йорка. Спонтанный «отпуск по обмену» оборачивается для обоих новым поворотом в отношениях.

К тебе или ко мне?
2023/СШАмелодрамакомедия
Моя оценка

Главной движущей силой этой романтической комедии выступает, безусловно, лучезарная Риз Уизерспун, а сюжетная формула «могут ли лучшие друзья быть любовниками» (и наоборот) работает столь же безотказно, как и двадцать лет назад в какой-нибудь мелодраме вроде «Больше, чем любовь» с тем же Эштоном Кутчером. Актер хоть и не утратил своего шарма, но выглядит теперь, скорее, ностальгической деталью, напоминающей о старых добрых временах расцвета ромкомов.

«Мой ужасный сосед»

История о въедливом ворчуне из Швеции «Вторая жизнь Уве» получила голливудский ремейк с Томом Хэнксом в главной роли. Единственная радость в жизни вечно недовольного и одинокого Отто — поучать и критиковать всех вокруг. Но знакомство с беременной соседкой Марисоль, плавно перетекающее в неожиданную для Отто дружбу, в корне меняет старика, пробуждая в нем все лучшее.

Мой ужасный сосед
2022/США, Швециядрамакомедия
Моя оценка

Добрая и слезовыжимательная драма с пушистым котиком и трогательной ролью Хэнкса, напоминающей о его актерском наследии времен «Форреста Гампа» и «Терминала», — какие еще аргументы в пользу просмотра вам нужны?

«М3ГАН»

Эффектный фильм ужасов с нотками комедии, ставший хитом международного проката, уже называют одним из лучших хорроров последних лет, а его героиню М3ГАН, или просто Меган, — достойным пополнением в коллекции кукол-убийц из кино. Пожалуй, на фоне потрепанного Чаки и винтажной Аннабель высокотехнологичная Меган с идеальной укладкой и человеческой мимикой в сочетании с пластиковой кожей выглядит даже более пугающе.

Кадр из фильма «М3ГАН»

По сюжету, 9-летняя Кэди вынуждена поселиться у своей тети Джеммы (звезда «Девочек» и «Прочь» Эллисон Уильямс) — талантливого инженера, работающей над созданием куклы-андроида. Меган должна стать для девочки лучшей подругой и помочь ей пережить потерю родителей. Но что-то идет не так, и у робота случается экзистенциальный кризис, оборачивающийся кровавыми последствиями.

«Когда ты закончишь спасать мир»

Целыми днями Зигги сидит за компьютером и зарабатывает на онлайн-стримах, играя фолк собственного сочинения. Его мать Эвелин управляет приютом для женщин, переживших насилие, и беспокоится, что утрачивает связь с сыном. 

Актуальная и нежная драма с Джулианной Мур, выросшим из «Очень странных дел» Финном Вулфардом и симпатичной Алишей Боэ из «13 причин почему» — режиссерский дебют актера Джесси Айзенберга, которому удается взвешенно и не теряя юмора говорить на непростые темы — от разрыва поколений и проблем нарциссизма до альтруизма и абьюза.

Когда ты закончишь спасать мир
2022/СШАдрамакомедия
Моя оценка

«Кокаиновый медведь»

Черная комедия от актрисы Элизабет Бэнкс, которая не перестает удивлять своими творческими изысканиями (не так давно звезда «Блондинки в эфире» и «Голодных игр» выступила режиссером обновленных «Ангелов Чарли»), претендует на звание самого дикого фильма года. Во-первых, это история о медведе, который употребил партию запрещенных веществ из разбившегося в лесу самолета наркодилеров. Во-вторых, она основана на реальных событиях, произошедших в 1985 году в штате Джорджия.

Кадр из фильма «Кокаиновый медведь»

На протяжении полутора часов сошедший с ума 200-килограммовый мишка сеет кровавый хаос в лучших традициях слэшеров 90-х, а участниками всего этого безумия становятся Кери Рассел, Рэй Лиотта, а также рыжий одичалый из «Игры престолов» Кристофер Хивью.

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