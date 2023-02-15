Том Холланд вернется к роли Человека-паука в новом проекте Marvel

«Все, что я скажу, это то, что у нас есть история. У нас есть большие идеи, и наши сценаристы сейчас берут ручку и бумагу», — поделился Файги. Он не уточнил, будет ли новый проект сольным для Человека-паука, или персонаж появится на экране с другими героями комиксов.