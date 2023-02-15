Том Холланд вернется к роли Человека-паука в новом проекте Marvel

Глава киностудии Marvel Кевин Файги заявил, что Человек-паук в исполнении Тома Холланда появится в новом проекте. Его слова цитирует Deadline.
«Все, что я скажу, это то, что у нас есть история. У нас есть большие идеи, и наши сценаристы сейчас берут ручку и бумагу», — поделился Файги. Он не уточнил, будет ли новый проект сольным для Человека-паука, или персонаж появится на экране с другими героями комиксов.
Ранее сообщалось, что Amazon разрабатывает сериал о нуарном Человеке-пауке. Предположительно, действие будет разворачиваться в Нью-Йорке в собственной вселенной, а главным героем будет не Питер Паркер.
Напомним, осенью 2021 года Том Холланд, присоединившийся к команде Мстителей в 19-летнем возрасте в фильме «Первый мститель: Противостояние» и ставший самым юным экранным Человеком-пауком намекнул, что для него работа над франшизой завершена после окончания съемок в картине «Человек-паук: Нет пути домой».