Том Холланд попрощался с ролью Человека-паука

Мы все относимся к нему как к финалу франшизы. Если бы нам повезло снова окунуться в мир этих персонажей, вы бы увидели совсем другую версию. Трилогия «Возвращение домой» завершена. Нужно дать истории время, чтобы выросло что-то иное, сменить тон фильмов. Но случится это или нет — я не знаю.

По словам актера, снимаясь в последних сценах с Зендаей и Джейкобом Баталоном, он расчувствовался. «Мы вместе уже пять лет. В каждом фильме, каждом пресс-туре. А эта сцена, может быть, последний раз, когда мы работали вместе. Это было печально, но и восхитительно, ведь у всех нас начинается новый виток карьеры. Так что это, может быть, был лучший в моей жизни день съемок. Не знаю, плакал ли так когда-нибудь раньше», — сказал он.