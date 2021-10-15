Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
15 октября 2021, новость

Том Холланд попрощался с ролью Человека-паука

Актер признался, что плакал, в последний раз снимаясь в образе супергероя
Том Холланд | Источник: Legion-Media.ru

Исполнитель главной роли в фильме «Человек-паук: Нет пути домой» Том Холланд в беседе с Entertainment Weekly намекнул, что для него работа над франшизой завершена.

Фильм Джона Уоттса станет третьим для Холланда появлением на экране в сольном проекте о Человеке-пауке.

Новость
Все без ума от Паучка! Тому Холланду — 25: за что мы его любим
Мы все относимся к нему как к финалу франшизы. Если бы нам повезло снова окунуться в мир этих персонажей, вы бы увидели совсем другую версию. Трилогия «Возвращение домой» завершена. Нужно дать истории время, чтобы выросло что-то иное, сменить тон фильмов. Но случится это или нет — я не знаю.
Том Холланд

По словам актера, снимаясь в последних сценах с Зендаей и Джейкобом Баталоном, он расчувствовался. «Мы вместе уже пять лет. В каждом фильме, каждом пресс-туре. А эта сцена, может быть, последний раз, когда мы работали вместе. Это было печально, но и восхитительно, ведь у всех нас начинается новый виток карьеры. Так что это, может быть, был лучший в моей жизни день съемок. Не знаю, плакал ли так когда-нибудь раньше», — сказал он.

Напомним, Том Холланд присоединился к команде Мстителей в 19-летнем возрасте в фильме «Первый мститель: Противостояние» и стал самым юным экранным Человеком-пауком

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Человек-паук: Возвращение домой
Человек-паук: Вдали от дома
Том Харди: «Я бы посмотрел взрослую версию "Венома"!»
Том Холланд
Tom Holland
Человек-паук: Нет пути домой
Скарлетт Йоханссон урегулировала конфликт с Disney
1 р.
Мстители: Война бесконечности
Зендая
Zendaya
Фильм «Вечные» с Джоли получил в России ограничение 18+
1 р.
Первый мститель: Противостояние
1 р.
Мстители: Финал
Режиссер «Дюны» раскритиковал фильмы Marvel
Йоханссон и Эванс снимутся вместе впервые после «Мстителей»
Вышел полный трейлер к фильму «Человек-паук: Нет пути домой»
В Marvel не исключили возможность создания кроссовера с DC
Marvel показала финальный трейлер «Вечных» с Джоли
Энтони Маки сыграет главную роль в «Первом мстителе 4»
Disney ответил решившей судиться из-за «Черной Вдовы» Йоханссон
Скарлетт Йоханссон больше не будет играть Черную вдову
Дэвид Харбор: о русской сыворотке и акценте, Йоханссон и Страже
Флоренс Пью представила «Черную Вдову» со Скарлетт Йоханссон
Локи и котик: 11 антигероев Marvel, которых мы все равно обожаем
Все без ума от Паучка! Тому Холланду — 25: за что мы его любим
Вышел трейлер фильма «Вечные» с Анджелиной Джоли
Муж облил Скарлетт Йоханссон зеленой слизью на вручении премии
Эмилия Кларк впервые присоединится к киновселенной Marvel
Названа худшая супергеройская франшиза всех времен
Решение о прокате «Черной Вдовы» примут в последний момент
От Убивашки до Наташи: самые крутые супергероини в кино
Раскрыто официальное название нового фильма о Человеке-пауке
Новые секс-символы: 15 молодых актеров, ворвавшихся на экраны
Киану Ривзу предложили роль суперзлодея в фильме Marvel
Мэтт Дэймон появится в фильме «Тор: Любовь и гром»
Disney покажет 20 сериалов по вселенным «Звездных войн» и Marvel
Создатели «Черной Пантеры» отказались заменять умершего актера
Скарлетт Йоханссон — 36: яркие роли и необычные образы звезды
Актер Майкл Б. Джордан назван самым сексуальным мужчиной года
В «Черной Пантере 2» не будет цифровой копии Чедвика Боузмана
Том Холланд показал фото в маске со съемок «Человека-паука 3»
Звезды «Мстителей» встали на защиту «худшего Криса Голливуда»
Пэлтроу и Хадсон перечислили умеющих целоваться актеров
Доктор Стрэндж станет наставником Человека-паука в новом фильме
СМИ сообщили, кто станет самой высокооплачиваемой звездой Marvel
Роберт Дауни-мл. заявил об уходе из киновселенной Marvel
Памяти Чедвика Боузмана: опубликован ролик в честь актера
Marvel снимет фильм об Умном Халке
Хью Джекман отмечает 20 лет со дня выхода «Людей Икс»
В Marvel обсудили, кто может стать новым врагом Мстителей
«Передаю ей эстафету»: Йоханссон нашли замену в фильмах Marvel
Канье Уэст пообещал превратить Белый дом в Ваканду
Назван величайший киногерой в истории
Назван самый ценный супергерой киновселенной Marvel
Стало известно, готовы ли россияне вернуться в кинотеатры
Marvel хочет лишить Дэдпула «взрослых» шуток
Эванс заверил, что Капитана Америки больше не будет в Marvel
Marvel возобновит прерванные из-за коронавируса съемки в Чехии
Звезды «Мстителей» воссоединились на онлайн-церемонии
Режиссер «Стражей Галактики» назвал лучшего Бэтмена в кино
Новые трейлеры
Соколиный глаз
Трейлер (англ.)
Нежный бар
Трейлер (англ.)
Удары
Трейлер (англ., рус.суб.)
Отец Сергий
Трейлер
Черный телефон
Дублированный трейлер
Своя война
Трейлер
Один дома
Трейлер (англ.)
Психиатр по соседству
Трейлер (дубл.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
Над канарским вулканом появились молнии (видео) Это редкое природное явление известное под названием «грязная гроза»
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 532
Внешняя схожесть 187
Как моете микроволновку? 120
Меня уволили 75
Леди
Подольская устроила фотосессию в колготках и с огромным бантом Подписчики раскритиковали образ звезды.
Hi-Tech
Опубликовано первое фото «электронного льда» Такое случается не каждый день
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь