«Титаник» и «Один дома» исчезнут с российских видеосервисов

Кадр из фильма «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» | Источник: Legion-Media.ru

Несколько фильмов студии Disney исчезнут с российских видеосервисов 28 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

В декабре прошлого года стало известно, что канал Disney прекратит вещание в России. Решения объяснили вводом антироссийских санкций и изъятием прав на показ в России мультфильмов и сериалов.