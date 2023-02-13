Александр Петров представил новый фильм со своим участием

По сюжету мелодрамы, главная героиня Эля — студентка и будущий эколог — протестует против застройки на месте старинного лесопарка. Глава строительной компании Матвей пытается ее подкупить, однако эти попытки не увенчиваются успехом. Удивленный неприступностью девушки, Матвей предлагает пари: семь романтических дней по его правилам. Если после этого она все же решит уйти, строительства не будет.