Александр Петров представил новый фильм со своим участием

В киноцентре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера фильма «Непослушная» с Александром Петровым и Анастасией Резник в главных ролях.
Вместе с главными актерами картину представили Ян Цапник, Никита Тарасов, Анна Чурина и режиссер картины Дмитрий Суворов.
Гостями премьеры и первыми зрителями стали Стася Милославская, Янина Студилина, Александр Ревва, Дмитрий Дюжев, Виктор Добронравов, Евгений Сангаджиев, Юрий Быков, Екатерина Кабак, Алика Смехова, Валери Зоидова, Денис Власенко, Данила Якушев, Александр Цыпкин, Елена Север, Александра Киселева, Анжелика Каширина, Аристарх Венес, Клим Шипенко, Марк Богатырев, Мария Шумакова, Елена Борщева, Елена Захарова и многие другие.
По сюжету мелодрамы, главная героиня Эля — студентка и будущий эколог — протестует против застройки на месте старинного лесопарка. Глава строительной компании Матвей пытается ее подкупить, однако эти попытки не увенчиваются успехом. Удивленный неприступностью девушки, Матвей предлагает пари: семь романтических дней по его правилам. Если после этого она все же решит уйти, строительства не будет.
Режиссером и автором сценария картины стал Дмитрий Суворов, чей фильм «Одна» ранее собрал более 360 млн рублей в кинотеатральном прокате РФ и СНГ и вошел в топ-5 российских фильмов года по оценкам зрителей.
Картину создала кинокомпания «ССБ Кино», при поддержке онлайн-кинотеатра Okko. В широкий прокат «Непослушная» выйдет 14 февраля.