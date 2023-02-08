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8 февраля 2023, новость

Назван самый популярный фильм по числу нелегальных скачиваний в 2022 году

Стали известны самые востребованные у зарубежных пиратов фильмы и сериалы
Кадр из фильма «Человек-паук: Нет пути домой»

«Человек-паук: Нет пути домой» был назван самым популярным фильмом прошлого года по числу нелегальных скачиваний. Об этом сообщает Variety со ссылкой на информацию исследовательской компании Muso.

Вторым по скачиваниям стал «Бэтмен» Мэтта Ривза, а третьим — «Доктор Стрэндж: В Мультивселенной безумия». Кроме того, на первых строчках оказались «Тор: Любовь и гром», «Черный Адам», «Анчартед: На картах не значится», «Вечные», «Топ Ган: Мэверик», «Мир Юрского периода: Господство» и анимационный фильм «Энканто».

Что касается сериалов, то на первом месте по популярности оказался «Дом Дракона», на втором — «Человек-бензопила», а третье место разделили «Рик и Морти» и южнокорейское шоу «Бегущий человек».

Ранее были названы фильмы, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в январе 2023 года. Список возглавили «Аватар: Путь воды» и «Чебурашка».

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