Назван самый популярный фильм по числу нелегальных скачиваний в 2022 году

Кадр из фильма «Человек-паук: Нет пути домой»

«Человек-паук: Нет пути домой» был назван самым популярным фильмом прошлого года по числу нелегальных скачиваний. Об этом сообщает Variety со ссылкой на информацию исследовательской компании Muso.

Что касается сериалов, то на первом месте по популярности оказался «Дом Дракона», на втором — «Человек-бензопила», а третье место разделили «Рик и Морти» и южнокорейское шоу «Бегущий человек».