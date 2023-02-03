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3 февраля 2023, новость

«Чебурашка» и «Аватар 2» стали самыми популярными у пиратов фильмами

Названы фильмы, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в январе 2023 года
Кадр из фильма «Аватар: Путь воды»

Фильмы «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона и «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко возглавили список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в январе 2023 года. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на данные компании Group-IB.

При этом аналитики Group-IB отмечают, что, хотя обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров, существует прямая зависимость между количеством пиратских копий, спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Новый «Аватар» занял в пиратском рейтинге первое место, выйдя на широкие экраны в рамках «предсеансового обслуживания». «Чебурашка», который в легальном прокате скоро достигнет кассы в 6 млрд руб., занял второе место.

В тройке лидеров также оказалась комедия «Пришелец из будущего», цифровой релиз которого в России состоялся 4 января.

Ранее сообщалось, что российским онлайн-кинотеатрам хотят разрешить показывать «пиратские» фильмы.

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