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19 января 2023, новость

«Аватар 2» стал одним из самых кассовых фильмов в истории

Фильм «Аватар: Путь воды» обогнал ленту «Человек-паук: Нет пути домой»
Кадр из фильма «Аватар: Путь воды»

Сиквел «Аватара» канадского режиссера Джеймса Кэмерона обогнал ленту «Человек-паук: Нет пути домой» от Marvel Studios и стал одним из самых кассовых фильмов в истории, заняв шестое место. Об этом сообщает Forbes.

С момента выхода в декабре прошлого года «Аватар: Путь воды» собрал в прокате 1,9 миллиарда долларов, быстро поднимаясь в чартах кассовых сборов. По мнению экспертов, картина преодолеет отметку в 2 миллиарда долларов в ближайшие выходные, а также опередит «Мстителей: Войну бесконечности» (2,048 миллиарда долларов).

Ранее Кэмерон порадовался возросшему интересу зрителей к кинотеатрам и рассказал о планах на третью часть «Аватара». Режиссер сказал, что у него предусмотрены сюжетные изменения. «Я воспользуюсь моментом, когда вся пыль уляжется, чтобы оценить, что людям понравилось и на что они больше всего отреагировали во второй части. Я могу вернуться и что-то немного подправить. Это не будет радикально, но, возможно, я немного подкорректирую детали, чтобы сделать упор на тех вещах, которые вызывают реакцию у людей», — подчеркнул он.

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