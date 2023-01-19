«Аватар 2» стал одним из самых кассовых фильмов в истории

Ранее Кэмерон порадовался возросшему интересу зрителей к кинотеатрам и рассказал о планах на третью часть «Аватара». Режиссер сказал, что у него предусмотрены сюжетные изменения. «Я воспользуюсь моментом, когда вся пыль уляжется, чтобы оценить, что людям понравилось и на что они больше всего отреагировали во второй части. Я могу вернуться и что-то немного подправить. Это не будет радикально, но, возможно, я немного подкорректирую детали, чтобы сделать упор на тех вещах, которые вызывают реакцию у людей», — подчеркнул он.