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11 января 2023, новость

Режиссер «Аватара» порадовался возросшему интересу к кинотеатрам

Джеймс Кэмерон доволен, что его работа возродила желание посещать кинозалы
Кадр из фильма «Аватар: Путь воды»

Канадский режиссер Джеймс Кэмерон порадовался возросшему интересу к кинотеатрам. Об этом сообщает Variety.

Создатель фильма «Аватар: Путь воды» доволен, что его работа возродила желание посещать кинозалы и напомнила, что зрители по-прежнему ценят такой опыт. Он добавил, что это волнует его больше, чем кассовые сборы новой картины.

«Я не думаю о фильме с этой точки зрения [с точки зрения кассовых сборов]. Я думаю об этом с точки зрения того, что мы возвращаемся в кинотеатры по всему миру. Даже в Китае, где у них большой всплеск COVID-19. Мы говорим как общество: "Нам это нужно! Нам нужно ходить в кинотеатры". Хватит стриминга! Я устал сидеть на заднице», — заявил Кэмерон.

В начале января стало известно, что сборы фильма «Аватар: Путь воды» превысили отметку в полтора миллиарда долларов в мировом прокате. Новая часть саги стала самым кассовым фильмом 2022 года, обогнав «Топ Ган: Мэверик». Кинокартина занимает десятое место в топе самых кассовых фильмов за всю историю.

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