Том Круз в фильме «Топ Ган: Мэверик» | Источник: Legion-Media.ru

Опубликован список самых успешных фильмов 2022 года с лучшими кассовыми сборами. Об этом сообщает Euronews.

«Миньоны: Грювитация» со сборами в 939,4 миллиона долларов разместились на четвертой строчке. Пятая позиция досталась ленте «Аватар: Путь воды», сборы которой составили 889 миллионов долларов.

В августе стало известно, что «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом в главной роли обогнал «Титаник» в списке самых кассовых фильмов американского проката. Премьера боевика состоялась в конце мая этого года.