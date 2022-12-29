Наверх
29 декабря 2022, новость

Опубликован список самых успешных фильмов 2022 года

Абсолютный лидер рейтинга заработал в прокате 1,48 миллиарда долларов
Том Круз в фильме «Топ Ган: Мэверик» | Источник: Legion-Media.ru

Опубликован список самых успешных фильмов 2022 года с лучшими кассовыми сборами. Об этом сообщает Euronews.

Абсолютным лидером стал «Топ Ган: Мэверик», заработавший 1,48 миллиарда долларов. Вторую строчку занял «Мир Юрского периода: Господство», который собрал 1,003 миллиарда, а третью — «Доктор Стрэндж: В Мультивселенной безумия» с 955,8 миллиона долларов.

«Миньоны: Грювитация» со сборами в 939,4 миллиона долларов разместились на четвертой строчке. Пятая позиция досталась ленте «Аватар: Путь воды», сборы  которой составили 889 миллионов долларов.

В десятке наиболее кассовых проектов также оказались «Черная Пантера: Ваканда навсегда», «Бэтмен», «Тор: Любовь и гром», «Битва на озере 2» и «Лунный человек».

В августе стало известно, что «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом в главной роли обогнал «Титаник» в списке самых кассовых фильмов американского проката. Премьера боевика состоялась в конце мая этого года.

Названы лучшие фильмы, сериалы и актеры года
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Мир Юрского периода: Господство
Тор: Любовь и гром
Козловский отсудил 682 миллиона рублей за «Карамору»
Черная Пантера: Ваканда навсегда
Доктор Стрэндж: В Мультивселенной безумия
В США «Иронию судьбы» включили в список лучших рождественских фильмов
Битва на озере 2
Лунный человек
Снявшаяся в «Аватаре 2» актриса решила, что фильм давно вышел и провалился
Аватар: Путь воды
Бэтмен
Названы актер и актриса года
Топ Ган: Мэверик
Миньоны: Грювитация
Опубликован список величайших актеров и актрис всех времен
Режиссер «Аватара» посоветовал Дэймону смириться с упущенным гонораром
Том Круз на съемках обратился к фанатам и выпрыгнул из вертолета
Киноитоги 2022: лучшие фильмы, сериалы и актеры года
Сериал «Уэнсдэй» набрал более миллиарда часов просмотров
«Русалочка» и «Железный человек» признаны национальным достоянием США
Кейт Уинслет побила рекорд Тома Круза по задержке дыхания на съемках
Кристофер Нолан назвал величайших актеров всех времен
Режиссер «Аватара» пропустит премьеру фильма из-за коронавируса
«Аватар: Путь воды» номинирован на премию «Золотой глобус 2023»
В Совфеде рассказали о падении киносборов в России на 56-70%
Российские кинотеатры не пришли к общему мнению по показу нового «Аватара»
Актрису Мишель Йео признали иконой 2022 года
Уехавший из России актер Белый заявил об уменьшившихся доходах
Названы величайшие фильмы всех времен
Фильм «Сердце пармы» с Пускепалисом побил рекорд «Аватара»
Сборы кинотеатров в России за год упали на 42%
«Форсаж 10» стал самой дорогой лентой франшизы
11 лучших фильмов с одним актером: сольная партия
Лучшие российские сериалы 2022 года: топ-25 по рейтингу зрителей
Дженнифер Энистон подаст иск против Брэда Питта на $100 млн
Инопланетянина из фильма Спилберга продадут за три миллиона долларов
Названа самая успешная покойная знаменитость
«Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом выдвинули на «Оскар»
«Дом Дракона» показал лучший результат на HBO со времен «Игры престолов»
Названы российские артисты с самыми высокими гонорарами
Фильм «Сердце пармы» снова возглавил кинопрокат в России
Звезда «Убивая Еву» Джоди Комер названа самой красивой женщиной в мире
Новый фильм с Кристианом Бэйлом и Марго Робби провалился в прокате
Стал известен гонорар Вина Дизеля за съемки в «Аватаре 2»
Раскрыты гонорары Нагиева и Прилучного за съемочный день
Режиссер «Аватара» заново переписал сценарий сиквела
Брэд Питт назвал самых красивых мужчин-актеров
Джеймс Кэмерон пообещал непредсказуемый сюжет в «Аватаре 2»
Экс-ведущий «Спокойной ночи, малыши!» рассказал о финансовых трудностях
Названа самая популярная экранизированная книга среди россиян
Стала известна рекордная цена на рекламу сериала «Дом Дракона»
Варшавер опроверг слухи о гонораре Хаматовой в 200 тыс. руб. за выход на сцену
Стал известен гонорар Леди Гаги за роль Харли Квинн в «Джокере»
«Топ Ган: Мэверик» обогнал «Титаник» в списке самых кассовых фильмов
Хаматова пожаловалась на сравнительно низкие гонорары в Латвии
Названа самая высокооплачиваемая актриса в Голливуде
Названа самая популярная турецкая актриса
Микки Рурк раскритиковал Тома Круза за роль в «Топ Ган: Мэверик»
Леонид Якубович назвал размер своей пенсии
На звезду «Игры престолов» подали в суд из-за съемок в «Торе»
Новые трейлеры
При чем тут любовь?
Дублированный трейлер
Снежная королева: Разморозка
Трейлер
Быть
Трейлер
Жить жизнь
Тизер
Непослушная
Трейлер
Стук в дверь
Трейлер №2 (англ.)
Свободные отношения
Тизер-трейлер
После. Навсегда
Дублированный тизер-трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь