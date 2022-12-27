В США «Иронию судьбы» включили в список лучших рождественских фильмов

Всего в перечень вошли 12 картин, включая комедию советского и российского кинорежиссера Эльдара Рязанова « Ирония судьбы, или С легким паром! ».

Первые кадры со съемочной площадки, где Ольга Бузова предстала в образе Гали, Филипп Киркоров — Ипполита, а Ольга Картункова — Нади, вызвали широкий общественный резонанс. Позже Бузова ответила на критику ремейка, подчеркнув, что новый фильм может вызвать интерес к советской классике у юных зрителей.