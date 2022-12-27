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27 декабря 2022, новость

В США «Иронию судьбы» включили в список лучших рождественских фильмов

Список опубликовал американский журнал The Hollywood Reporter
Андрей Мягков в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром» | Источник: Legion-Media.ru

Журнал The Hollywood Reporter опубликовал список лучших неамериканских рождественских фильмов. Он появился на сайте издания.

Всего в перечень вошли 12 картин, включая комедию советского и российского кинорежиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Также были отмечены ленты «Счастливого Рождества», «Однажды в Токио», «101 Рейкьявик», «Черное Рождество», «8 женщин», «Клаус», «Надежда», «Девушка со спичечной фабрики», «Манеры выживать 5+», «Зови меня своим именем», «Санта на продажу».

Ранее в декабре россияне назвали любимые новогодние фильмы. Список возглавила «Ирония судьбы» Эльдара Рязанова. 

Напомним, ранее сообщалось, что телеканал ТНТ снимает фильм «СамоИрония судьбы», содержащий пародии на ставшие культовыми сцены любимых советских комедий. Комедия выйдет в эфир вечером 31 декабря.

Первые кадры со съемочной площадки, где Ольга Бузова предстала в образе Гали, Филипп Киркоров — Ипполита, а Ольга Картункова — Нади, вызвали широкий общественный резонанс. Позже Бузова ответила на критику ремейка, подчеркнув, что новый фильм может вызвать интерес к советской классике у юных зрителей.

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