Назван любимый новогодний фильм россиян

Россияне назвали самые новогодние фильмы. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на представителей телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция».

Первые кадры со съемочной площадки, где Ольга Бузова предстала в образе Гали, Филипп Киркоров — Ипполита, а Ольга Картункова — Нади, вызвали широкий общественный резонанс. Позже Бузова ответила на критику ремейка, подчеркнув, что новый фильм может вызвать интерес к советской классике у юных зрителей.