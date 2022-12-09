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9 декабря 2022, новость

Назван любимый новогодний фильм россиян

По результатам зрительского голосования был составлен топ-10 праздничных картин
Андрей Мягков в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» | Источник: Legion-Media.ru

Россияне назвали самые новогодние фильмы. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на представителей телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция».

Любимым новогодним фильмом жителей страны названа картина Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». Второе место заняла лента Константина Бромберга «Чародеи», а на третьем расположилась «Карнавальная ночь», тоже снятая Рязановым. Четвертое и пятое места достались фильмам «Морозко» и «Новогодние приключения Маши и Вити».

Кроме того, в десятку были включены «Эта веселая планета», «Елки», «Зигзаг удачи», «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Джентльмены удачи».

Напомним, ранее стало известно, что телеканал ТНТ снимает новогодний фильм «СамоИрония судьбы», содержащий пародии на ставшие культовыми сцены любимых советских комедий.

Первые кадры со съемочной площадки, где Ольга Бузова предстала в образе Гали, Филипп Киркоров — Ипполита, а Ольга Картункова — Нади, вызвали широкий общественный резонанс. Позже Бузова ответила на критику ремейка, подчеркнув, что новый фильм может вызвать интерес к советской классике у юных зрителей.

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Эта веселая планета
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Ирония судьбы, или С легким паром!
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СамоИрония судьбы
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