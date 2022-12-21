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21 декабря 2022, новость

Опубликован список величайших актеров и актрис всех времен

В перечень, составленный по результатам голосования читателей, вошли 50 имен
Мэрилин Монро | Источник: Legion-Media.ru

Журнал Empire опубликовал неранжированный список из 50 величайших актеров всех времен — он был основан на результатах голосования читателей.

В перечень вошли Том Хэнкс, Мэрилин Монро, Роберт Де Ниро, Хит Леджер, Том Круз, Леонардо ДиКаприо, Николас Кейдж, Хамфри Богарт, Кейт Бланшетт, Марлон БрандоТом Харди, Грета Гарбо, Джек Николсон, Мэрил Стрип, Энтони Хопкинс, Гари Олдман, Джулианна Мур, Шарлиз Терон, Кейт Уинслет, Пенелопа Крус, Аль Пачино, Ингрид Бергман, Морган Фриман, Николь Кидман и еще 25 актеров и актрис.

Любопытно, что в списке оказалось и имя Мишель Йео, о которой в 2022-м говорили особенно много после успеха у критиков и зрителей фильма «Все везде и сразу». Малайзийская актриса ранее была названа иконой 2022 года по версии американского журнала Time.

Напомним, ранее Кино Mail.ru представил большой зрительский рейтинг лучших кинопроектов и актеров 2022, основанный на оценках и активностях своих читателей. Так, лучшим российским фильмом года была названа картина «1941. Крылья над Берлином», лучшим российским сериалом — ретро-детектив «Художник», а актером года — Никита Ефремов

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