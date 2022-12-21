Опубликован список величайших актеров и актрис всех времен

Любопытно, что в списке оказалось и имя Мишель Йео, о которой в 2022-м говорили особенно много после успеха у критиков и зрителей фильма «Все везде и сразу». Малайзийская актриса ранее была названа иконой 2022 года по версии американского журнала Time.