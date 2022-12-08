Наверх
8 декабря 2022, новость

Актрису Мишель Йео признали иконой 2022 года

Традиционный рейтинг знаменитостей представил журнал Time
7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Малайзийская актриса Мишель Йео, известная по фильмам «Все везде и сразу» и «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», была названа иконой 2022 года по версии американского журнала Time. Материал опубликован на сайте издания.

За свою карьеру 60-летняя актриса снялась в таких картинах, как «Мемуары гейши», «Пекло», «Безумно богатые азиаты», «Мумия: Гробница императора драконов», «Шан-Чи и легенда десяти колец» и других лентах. В 2022 году с ее участием ожидается фильм «Аватар: Путь воды» режиссера Джеймса Кэмерона.

«Йео всегда была женщиной, которая знает, чего хочет: показать себя, озвучить уже воплощенных персонажей, играть, любить, приблизиться к зрителям с помощью магии кино», — говорится об артистке в колонке.

6.3
Все везде и сразу
2022/США18+комедиябоевикфантастика
Моя оценка

Ранее критики и киноведы также выбрали величайшие фильмы в истории кино

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
1 р.
Все везде и сразу
Мемуары гейши
Названы величайшие фильмы всех времен
Мумия: Гробница Императора Драконов
Аватар: Путь воды
11 лучших фильмов с одним актером: сольная партия
Мишель Йео
Michelle Yeoh
Шан-Чи и легенда Десяти колец
Лучшие российские сериалы 2022 года: топ-25 по рейтингу зрителей
Крадущийся тигр, затаившийся дракон
Безумно богатые азиаты
Названы лучшие фантастические фильмы года
«Дом Дракона» показал лучший результат на HBO со времен «Игры престолов»
Звезда «Убивая Еву» Джоди Комер названа самой красивой женщиной в мире
Брэд Питт назвал самых красивых мужчин-актеров
Названа самая популярная экранизированная книга среди россиян
Мишель Йео не сыграла в фильме «Убить Билла» из-за Умы Турман
Названа самая популярная турецкая актриса
Эмбер Херд признали самой красивой женщиной в мире
Назван самый успешный проект HBO Max
Зендая вошла в список 100 самых влиятельных людей года
Фильм, где Кейдж играет самого себя, высоко оценили зрители
Российские зрители назвали самую красивую пару из кино
Названа самая высокооплачиваемая знаменитость года
Названы лучшие фильмы и сериалы 2021 года
Финал продолжения «Декстера» разочаровал зрителей
Названы самые важные российские фильмы года
Роднянский попал в топ-500 влиятельных людей в мировой индустрии
Названы лучшие актер и актриса года
Киноитоги 2021: лучшие фильмы, сериалы и актеры года
Назван лучший фильм года по версии Европейской киноакадемии
Назван худший фильм года
Назван фильм с лучшим сценарием века
«Вечные» с Джоли стал самым низкооцененным фильмом Marvel
Назван лучший сериал 21-го века
Назван самый популярный среди зрителей актер
Назван самый высокооплачиваемый актер Голливуда
Назван самый популярный детский мультсериал в мире
Названа самая богатая актриса мира
«Майор Гром» стал самым популярным фильмом на Netflix
Названы лучшие фильмы и сериалы полугодия
В США названы 12 российских кинозвезд, от которых ждут прорыва
Стало известно, о продолжении какого сериала мечтают россияне
Названа худшая супергеройская франшиза всех времен
Назван любимый комик российских зрителей
Фильм российского режиссера впервые возглавил прокат в США
Эксперты назвали лучшего Бэтмена в кино
Названа самая узнаваемая песня из советского кино
От Литвиновой до Меликян: 15 ярких женщин-режиссеров нашего кино
Новые секс-символы: 15 молодых актеров, ворвавшихся на экраны
«Матрица» и «Гарри Поттер»: названы фильмы с уродливой графикой
Названы актрисы с идеальными лицами
Названы лучшие фильмы и сериалы 2020 года
Назван худший фильм года
Названы лучшие актер и актриса года
«Шрэк» стал национальным достоянием США
Киноитоги 2020: лучшие фильмы, сериалы и актеры года
Назван величайший актер XXI века
Новые трейлеры
Госизмена
Трейлер (англ.)
Всевидящее око
Трейлер (англ.)
Клипмейкеры
Трейлер
Элис, дорогая
Трейлер (англ.)
Чемпионы
Трейлер (англ.)
Микки 17
Тизер (англ.)
Дом с прислугой
Трейлер 4-го сезона (англ.)
Три мушкетера: Д’Артаньян
Тизер (франц.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь