Актрису Мишель Йео признали иконой 2022 года

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Малайзийская актриса Мишель Йео, известная по фильмам «Все везде и сразу» и «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», была названа иконой 2022 года по версии американского журнала Time. Материал опубликован на сайте издания.

«Йео всегда была женщиной, которая знает, чего хочет: показать себя, озвучить уже воплощенных персонажей, играть, любить, приблизиться к зрителям с помощью магии кино», — говорится об артистке в колонке.