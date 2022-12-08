Актрису Мишель Йео признали иконой 2022 года

Малайзийская актриса Мишель Йео, известная по фильмам «Все везде и сразу» и «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», была названа иконой 2022 года по версии американского журнала Time. Материал опубликован на сайте издания.
За свою карьеру 60-летняя актриса снялась в таких картинах, как «Мемуары гейши», «Пекло», «Безумно богатые азиаты», «Мумия: Гробница императора драконов», «Шан-Чи и легенда десяти колец» и других лентах. В 2022 году с ее участием ожидается фильм «Аватар: Путь воды» режиссера Джеймса Кэмерона.
«Йео всегда была женщиной, которая знает, чего хочет: показать себя, озвучить уже воплощенных персонажей, играть, любить, приблизиться к зрителям с помощью магии кино», — говорится об артистке в колонке.
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