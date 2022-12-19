Пересильд объяснила, почему часто отказывается от ролей в кино

Юлия Пересильд

Актриса Юлия Пересильд в интервью «АиФ» призналась, что часто отказывается от предложенных ролей в кинопроектах.

«Я не хочу показаться заносчивой, но я очень часто говорю "нет". И это всегда большое переживание. Потому что ты думаешь: а нужен ли этот проект тебе сейчас, что он принесет?» — поделилась артистка. По словам Пересильд, она обращает внимание на то, как сможет раскрыть себя во время съемок, а гонорары и популярность отходят на второй план.

Актриса рассказала, что желание сниматься в том или ином проекте «зависит от тысячи факторов». «Режиссер: видит ли он тебя в этой роли, видит ли он тебя как-то по-особенному, или он просто хочет использовать то, что в тебе уже есть и было тысячу раз использовано? Чего хотят продюсеры: просто как-то использовать твое имя или все-таки они заинтересованы в том, чтобы это была роль-открытие или хотя бы роль-развитие?» — пояснила Пересильд.