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19 декабря 2022, новость

Пересильд объяснила, почему часто отказывается от ролей в кино

Актриса рассказала, что решение об участии в проекте «зависит от тысячи факторов»
Юлия Пересильд

Актриса Юлия Пересильд в интервью «АиФ» призналась, что часто отказывается от предложенных ролей в кинопроектах.

«Я не хочу показаться заносчивой, но я очень часто говорю "нет". И это всегда большое переживание. Потому что ты думаешь: а нужен ли этот проект тебе сейчас, что он принесет?» — поделилась артистка. По словам Пересильд, она обращает внимание на то, как сможет раскрыть себя во время съемок, а гонорары и популярность отходят на второй план.

Актриса рассказала, что желание сниматься в том или ином проекте «зависит от тысячи факторов». «Режиссер: видит ли он тебя в этой роли, видит ли он тебя как-то по-особенному, или он просто хочет использовать то, что в тебе уже есть и было тысячу раз использовано? Чего хотят продюсеры: просто как-то использовать твое имя или все-таки они заинтересованы в том, чтобы это была роль-открытие или хотя бы роль-развитие?» — пояснила Пересильд.

Напомним, среди последних фильмов и сериалов с участием Юлии Пересильд — комедия «Молоко», экранизация повести «Петровы в гриппе», «Медиатор», «Угрюм-река». Самый ожидаемый проект с ней — «Вызов», первый фильм, частично снятый на МКС. Премьера запланирована на 13 апреля 2023 года.

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