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Молоко

2021комедия
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Сюжет фильма:

Однажды в обычную жизнь обитателей Кировска вмешиваются странные события, виной которым оказываются привычные для городка северные сияния. Зоя, жившая с диагнозом бесплодие, вдруг обнаруживает, что из ее груди идет молоко — и не простое, а способное вылечивать душевные травмы. Чудесные качества молока испытывают на себе гражданский муж героини Сережа, отец-одиночка и маммолог-эксгибиционист. Но вместе с миссией спасительницы к Зое приходит сложный выбор, ведь эффект от волшебной жидкости может быть совершенно непредсказуемым.

«Молоко» — комедия с Юлией Пересильд в главной роли, затрагивающая темы одиночества и недолюбленности.

Режиссер
Карен Оганесян
В ролях
Юлия Пересильд, Андрей Бурковский, Елена Валюшкина, Гоша Куценко, Юрий Колокольников, Эрик Панич, Егор Абрамов, Евгения Каверау, Евгений Гришковец
Страна
Россия
Премьера
23 сентября (РФ)
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Трейлер
Кадры21
21
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