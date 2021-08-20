Однажды в обычную жизнь обитателей Кировска вмешиваются странные события, виной которым оказываются привычные для городка северные сияния. Зоя, жившая с диагнозом бесплодие, вдруг обнаруживает, что из ее груди идет молоко — и не простое, а способное вылечивать душевные травмы. Чудесные качества молока испытывают на себе гражданский муж героини Сережа, отец-одиночка и маммолог-эксгибиционист. Но вместе с миссией спасительницы к Зое приходит сложный выбор, ведь эффект от волшебной жидкости может быть совершенно непредсказуемым.

«Молоко» — комедия с Юлией Пересильд в главной роли, затрагивающая темы одиночества и недолюбленности.