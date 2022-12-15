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15 декабря 2022, новость

«Русалочка» и «Железный человек» признаны национальным достоянием США

Фильмы вошли в реестр фильмов библиотеки Конгресса США
Кадр из мультфильма «Русалочка» | Источник: Legion-Media.ru

Фильмы «Железный человек», «Когда Гарри встретил Салли» и мультфильм «Русалочка» включены в Национальный реестр фильмов библиотеки Конгресса США, сообщает Variety.

Список пополнили еще 25 картин, в том числе «Кэрри», снятая по мотивам одноименного романа Стивена Кинга, мюзикл «Лак для волос» и другие.

Национальный реестр фильмов существует с 1989 года и на настоящий момент насчитывает 850 картин. Ежегодно по результатам голосования вносится до 25 лент, имеющих культурное, историческое или эстетическое значение и снятых как минимум за 10 лет до внесения.

Среди прочих, в реестре числятся такие фильмы, как «ВАЛЛ-И», «Кошмар на улице вязов», «Темный рыцарь», «Заводной апельсин», «Шрэк», добавленный в список в декабре 2020 года, «Бриолин».

Включение в реестр гарантирует, что кинопроект будет сохранен в соответствии с положениями Закона о национальной сохранности фильмов. Критерием для отбора картин является их культурное, историческое и эстетическое значение.

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