«Русалочка» и «Железный человек» признаны национальным достоянием США

Кадр из мультфильма «Русалочка» | Источник: Legion-Media.ru

Фильмы «Железный человек», «Когда Гарри встретил Салли» и мультфильм «Русалочка» включены в Национальный реестр фильмов библиотеки Конгресса США, сообщает Variety.

Список пополнили еще 25 картин, в том числе «Кэрри», снятая по мотивам одноименного романа Стивена Кинга, мюзикл «Лак для волос» и другие.

Национальный реестр фильмов существует с 1989 года и на настоящий момент насчитывает 850 картин. Ежегодно по результатам голосования вносится до 25 лент, имеющих культурное, историческое или эстетическое значение и снятых как минимум за 10 лет до внесения.