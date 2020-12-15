Мультфильм «Шрэк» стал национальным достоянием США, сообщает издание Variety. Анимационную ленту внесли в Национальный реестр фильмов в Библиотеке Конгресса.
В этот список также попали «Заводной апельсин», «Темный рыцарь», «Братья Блюз», «Бриолин», «Дьявол никогда не спит». В этом году коллекция пополнилась 25 фильмами, всего реестр состоит из 800 лент.
Включение в реестр гарантирует, что кинопроект будет сохранен в соответствии с положениями Закона о национальной сохранности фильмов. Критерием для отбора картин является их культурное, историческое и эстетическое значение.
Полнометражный мультфильм «Шрэк», снятый по мотивам одноименной детской книги Уильяма Стейга, вышел в 2001 году. Роли в нем озвучивали Майк Майерс, Эдди Мерфи, Кэмерон Диаз, Джон Литгоу, Венсан Кассель. Впоследствии были сняты продолжения: «Шрэк 2», «Шрэк Третий», «Шрэк навсегда» и сериал «Сказки Шрэкова болота». Позже вышел спин-офф мультфильма — «Кот в сапогах», где главного героя озвучивал Антонио Бандерас. В 2016 году сообщалось о планах создания пятой части «Шрэка», ее планируется выпустить в прокат в 2022 году.