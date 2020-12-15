Кадр из мультфильма «Шрэк»

Мультфильм «Шрэк» стал национальным достоянием США, сообщает издание Variety. Анимационную ленту внесли в Национальный реестр фильмов в Библиотеке Конгресса.

В этот список также попали «Заводной апельсин», «Темный рыцарь», «Братья Блюз», «Бриолин», «Дьявол никогда не спит». В этом году коллекция пополнилась 25 фильмами, всего реестр состоит из 800 лент.

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