В США назвали лучший фильм года

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Лучшим фильмом года стал проект Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта «Все везде и сразу». Сыгравший в нем Ке Хюи Куан был признан лучшим актером второго плана. Среди исполнителей главных ролей награду получила Даниэль Дэдуайлер, сыгравшая в ленте «Тилл».

Приз за режиссуру достался Шарлотте Уэллс, которая сняла картину «Солнце мое». За лучший сценарий отметили Тодда Филда и его фильм «Тар». В категории «Лучший международный фильм» победила драма «Событие» режиссера Одри Диван, а из документальных картин была отмечена «Все, что дышит». Также награды был удостоен актер Бен Уишоу за лучшую роль в телесериале — речь о шоу «Будет больно».