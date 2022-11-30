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30 ноября 2022, фоторепортажКрасная дорожка

В США назвали лучший фильм года

В Нью-Йорке прошла 32-я независимая премия Gotham Awards
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Названы победители 32-й независимой премии Gotham Awards. Об этом сообщает Variety. По красной дорожке прошли Брендан Фрейзер, Джулианна Мур, Адам Сэндлер, Пол Дано, Даррен Аронофски, Обри Плаза и другие знаменитости.

Лучшим фильмом года стал проект Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта «Все везде и сразу». Сыгравший в нем Ке Хюи Куан был признан лучшим актером второго плана. Среди исполнителей главных ролей награду получила Даниэль Дэдуайлер, сыгравшая в ленте «Тилл».

Приз за режиссуру достался Шарлотте Уэллс, которая сняла картину «Солнце мое». За лучший сценарий отметили Тодда Филда и его фильм «Тар». В категории «Лучший международный фильм» победила драма «Событие» режиссера Одри Диван, а из документальных картин была отмечена «Все, что дышит». Также награды был удостоен актер Бен Уишоу за лучшую роль в телесериале — речь о шоу «Будет больно».

В прошлом году лучшим сериалом года по версии Gotham Awards оказалась «Игра в кальмара». Победителем в категории «Лучший фильм» стала лента Мэгги Джилленхол «Незнакомая дочь». Картина также получила приз за лучший сценарий, а сама Джилленхол была отмечена в категории «Главный прорыв среди режиссеров».

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