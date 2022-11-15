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15 ноября 2022, новость

Спин-офф «Пиратов Карибского моря» с Марго Робби отменили

Планировалось, что Марго Робби заменит Джонни Деппа в фильме с преимущественно женскими персонажами
Марго Робби | Источник: Legion-Media.ru

Компания Disney отказалась выпускать спин-офф «Пиратов Карибского моря» с преимущественно женскими персонажами. Об этом актриса Марго Робби сообщила в интервью Vanity Fair.

«У нас была идея, и мы разрабатывали ее какое-то время, много лет назад. Мы хотели ввести больше женских персонажей, сделать другой тип истории, которая, как нам казалось, была бы действительно крутой. Но я предполагаю, что они [представители Disney] не хотят этим заниматься», — сказала Робби.

Напомним, о планах снять новый фильм франшизы «Пираты Карибского моря» с Марго Робби в главной роли стало известно в 2020 году. Планировалось, что сценарий напишет Кристина Ходсон, в прошлом работавшая с актрисой над фильмом «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн». Ожидалось, что ни сюжет, ни персонажи не будут связаны с прошлыми частями киносерии, в которых снимался Джонни Депп.

«Пираты Карибского моря» — одна из самых успешных серий фильмов в истории, суммарные мировые сборы составляют более $4,5 млрд. Последняя на данный момент, пятая картина саги («Мертвецы не рассказывают сказки») вышла в 2017 году. Судьба продолжения проекта остается туманной. На фоне судебных разбирательств Деппа с бывшей женой Эмбер Херд актера уволили из ряда проектов. В ходе одного из судебных заседаний исполнитель роли Джека Воробья отказался возвращаться к съемкам «Пиратов Карибского моря». Позже в СМИ появились слухи о том, что он ведет переговоры со студией Disney о сделке на 300 миллионов долларов.

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