Джонни Депп попросил отложить суд с Эмбер Херд из-за съемок

Джонни Депп, который судится со своей бывшей женой Эмбер Херд из-за иска о клевете, попросил отложить будущие слушания, так как их график накладывается на его съемки в новом фильме «Фантастические твари и где они обитают 3». Работа на площадке неоднократно переносилась из-за пандемии коронавируса, согласно последним данным, актер будет работать над лентой с октября 2020 года по февраль 2021-го. Слушания в суде, которые Депп просил перенести, должны состояться с 11 по 28 января.
Актер уже обратился в суд с ходатайством о переносе слушаний. Его заявление цитирует The Hollywood Reporter:
Господин Депп столкнется с потенциальной ответственностью за нарушение контракта, если не сможет соблюсти график, установленный Warner Bros. Несмотря на то, что господин Депп заинтересован в присутствии на судебном заседании, он попадает в ситуацию, которая находится вне его контроля.
Актер хотел бы, чтобы судебный процесс продолжился в период с марта по июнь 2021 года.
Звезда «Пиратов Карибского моря» ранее подал в суд на экс-супругу за то, что та написала статью и назвала себя жертвой домашнего насилия. Актер подчеркнул, что высказывания Херд — клевета.
Франшиза «Фанатастические твари и где они обитают» является приквелом истории про Гарри Поттера. Помимо Деппа, роли исполняют Эдди Редмэйн, Джуд Лоу, Эзра Миллер и Кэтрин Уотерстон.