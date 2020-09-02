Джонни Депп попросил отложить суд с Эмбер Херд из-за съемок

Джонни Депп, который судится со своей бывшей женой Эмбер Херд из-за иска о клевете, попросил отложить будущие слушания, так как их график накладывается на его съемки в новом фильме «Фантастические твари и где они обитают 3». Работа на площадке неоднократно переносилась из-за пандемии коронавируса, согласно последним данным, актер будет работать над лентой с октября 2020 года по февраль 2021-го. Слушания в суде, которые Депп просил перенести, должны состояться с 11 по 28 января.