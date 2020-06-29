Марго Робби заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»

Австралийская актриса Марго Робби заменит Джонни Деппа в одном из фильмов франшизы «Пираты Карибского моря». Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.
Робби достанется главная роль в новой ленте, сценарий которой напишет Кристина Ходсон, в прошлом работавшая с актрисой над фильмом «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн». Ожидается, что ни сюжет, ни персонажи не будут связаны с прошлыми сериями «Пиратов Карибского моря», в которых снимался Депп.
Отметим, что параллельно продолжается работа над другим фильмом франшизы. Его сценарий пишут создатель сериала «Чернобыль» Крэйг Мазин и один из авторов первых частей «Пиратов Карибского моря» Тед Эллиот. Режиссером должен стать Хоаким Роннинг («Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»).
Марго Робби известна зрителям ролями в фильмах «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», «Отряд самоубийц», «Однажды в… Голливуде», «Тоня против всех», «Волк с Уолл-стрит». Кристина Ходсон писала сценарии к фильмам «Бамблби», «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», пока не вышедшим «Флэш» и «Бэтгерл».
«Пираты Карибского моря» — одна из самых успешных серий фильмов в истории, суммарные мировые сборы составляют более $4,5 млрд. Во франшизу входит пять лент: «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины», «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца», «Пираты Карибского моря: На краю cвета», «Пираты Карибского моря: На странных берегах», «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки».. В картинах снимались Джонни Депп, Орландо Блум, Кира Найтли и другие. В 2018 году сообщалось, что компания Disney рассматривает возможность перезапуска франшизы «Пираты Карибского моря» без звезды оригинальных фильмов Джонни Деппа. Позднее стало известно, что новым центральным персонажем будет женщина.