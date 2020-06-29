Марго Робби заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»

Австралийская актриса Марго Робби заменит Джонни Деппа в одном из фильмов франшизы « Пираты Карибского моря ». Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Робби достанется главная роль в новой ленте, сценарий которой напишет Кристина Ходсон, в прошлом работавшая с актрисой над фильмом «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн». Ожидается, что ни сюжет, ни персонажи не будут связаны с прошлыми сериями «Пиратов Карибского моря», в которых снимался Депп.