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29 июня 2020, Lenta.Ruновость

Марго Робби заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»

Актрисе досталась главная роль в новом фильме франшизы
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Австралийская актриса Марго Робби заменит Джонни Деппа в одном из фильмов франшизы «Пираты Карибского моря». Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Робби достанется главная роль в новой ленте, сценарий которой напишет Кристина Ходсон, в прошлом работавшая с актрисой над фильмом «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн». Ожидается, что ни сюжет, ни персонажи не будут связаны с прошлыми сериями «Пиратов Карибского моря», в которых снимался Депп.

8.2
Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины
2003/США16+боевикприключенияфэнтези
Моя оценка

Отметим, что параллельно продолжается работа над другим фильмом франшизы. Его сценарий пишут создатель сериала «Чернобыль» Крэйг Мазин и один из авторов первых частей «Пиратов Карибского моря» Тед Эллиот. Режиссером должен стать Хоаким Роннинг («Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»).

Марго Робби известна зрителям ролями в фильмах «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», «Отряд самоубийц», «Однажды в… Голливуде», «Тоня против всех», «Волк с Уолл-стрит». Кристина Ходсон писала сценарии к фильмам «Бамблби», «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», пока не вышедшим «Флэш» и «Бэтгерл».

5.9
Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
2020/США18+боевиккриминалприключения
Моя оценка

«Пираты Карибского моря» — одна из самых успешных серий фильмов в истории, суммарные мировые сборы составляют более $4,5 млрд. Во франшизу входит пять лент: «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины», «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца», «Пираты Карибского моря: На краю cвета», «Пираты Карибского моря: На странных берегах», «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки».. В картинах снимались Джонни Депп, Орландо Блум, Кира Найтли и другие. В 2018 году сообщалось, что компания Disney рассматривает возможность перезапуска франшизы «Пираты Карибского моря» без звезды оригинальных фильмов Джонни Деппа. Позднее стало известно, что новым центральным персонажем будет женщина.

Роли, которые принесли Марго Робби славу и успех
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