В Голливуде рассказали, почему с Деппом больше не хотят работать

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий

Представители голливудских киностудий рассказали о «внутренних демонах» актера Джонни Деппа, сообщает The Hollywood Reporter. Несмотря на то что артист остается большой звездой, крупные компании больше не хотят с ним работать.

Руководитель студии, сотрудничавшей с актером, заявил, что «внутренние демоны давно проникли в его профессиональную жизнь, сделав его огромной обузой для продюсеров».

Другой инсайдер отметил, что с Деппом невозможно иметь дел, так как «он радиоактивен».

Источник, знакомый с райдером звезды «Пиратов Карибского моря», рассказал, что ранее актер не хотел учить свои реплики в фильмах, поэтому требовал, чтобы ему их подсказывали через наушники. Кроме того, он просил, чтобы ему предоставляли личных охранников во время съемок картин.

Однажды, когда в Австралии шла работа над лентой «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», Депп якобы употребил восемь таблеток экстази. В связи с этим производство фильма было приостановлено на две недели.

В ноябре Джонни Деппа лишился роли в третьей части франшизы «Фантастические твари и где они обитают» после скандала со своей бывшей женой Эмбер Херд. Артист пояснил, что студия Warner Bros. попросила его уйти из проекта. Волшебника Грин-де-Вальда вместо Деппа будет играть Мадс Миккельсен. Незадолго до ухода из «Фантастических тварей» Джонни Депп проиграл дело против таблоида The Sun. Депп судился с изданием, так как оно опубликовало статью, в которой утверждалось, что он якобы избивал Херд. Сама актриса выступала в качестве свидетельницы.