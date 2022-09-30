Звезда «Мстителей» отреагировала на слухи о своем появлении в «Доме Дракона»

Актриса Элизабет Олсен отреагировала на слухи о том, что она якобы может появиться в сериале «Дом Дракона». Ее слова цитирует E!News.
«Я никогда не слышала о таком. Я не знаю, как распространяются подобные слухи, а потом люди думают, что они правдоподобны», — высказалась артистка.
В начале сентября сообщалось, что Генри Кавилл и Элизабет Олсен могут принять участие в съемках второго сезона сериала «Дом Дракона». По информации зарубежных СМИ, на данный момент артисты ведут переговоры со студией HBO, поэтому вероятность их участия в шоу оценили как достаточно высокую.
Элизабет Олсен получила широкую известность благодаря роли Алой Ведьмы в экранизациях комиксов Marvel: «Мстители: Эра Альтрона», «Первый мститель: Противостояние», «Мстители: Война бесконечности», а также в сериале «ВандаВижен», вышедшем в январе 2021 года. Ранее директор Marvel Studios Кевин Файги сообщил, что хотел бы продолжить развивать историю героини в исполнении Олсен.
Напомним, старт приквела «Игры престолов» стал крупнейшей премьерой за всю историю HBO. Пилотная серия оригинального шоу, вышедшего в 2011 году, показала не такие хорошие результаты — ее посмотрели 4,2 миллиона человек. В конце августа сообщалось, что из-за высоких рейтингов проект продлили на второй сезон.
События шоу «Дом Дракона» происходят примерно за 200 лет до истории, показанной в «Игре престолов». Речь в нем идет о «Танце драконов» — гражданской войне, которая развернулась из-за борьбы между двумя ветвями дома Таргариенов. После смерти Визериса I Таргариена принцесса Рейнира Таргариен и принц Эйгон Таргариен вместе заявляют о своих правах на трон, что и приводит к конфликту.