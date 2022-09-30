Звезда «Мстителей» отреагировала на слухи о своем появлении в «Доме Дракона»

Элизабет Олсен | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Элизабет Олсен отреагировала на слухи о том, что она якобы может появиться в сериале «Дом Дракона». Ее слова цитирует E!News.

«Я никогда не слышала о таком. Я не знаю, как распространяются подобные слухи, а потом люди думают, что они правдоподобны», — высказалась артистка.

В начале сентября сообщалось, что Генри Кавилл и Элизабет Олсен могут принять участие в съемках второго сезона сериала «Дом Дракона». По информации зарубежных СМИ, на данный момент артисты ведут переговоры со студией HBO, поэтому вероятность их участия в шоу оценили как достаточно высокую.

Напомним, старт приквела «Игры престолов» стал крупнейшей премьерой за всю историю HBO. Пилотная серия оригинального шоу, вышедшего в 2011 году, показала не такие хорошие результаты — ее посмотрели 4,2 миллиона человек. В конце августа сообщалось, что из-за высоких рейтингов проект продлили на второй сезон.