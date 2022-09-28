В Marvel заявили, что хотели бы продолжить историю Алой Ведьмы в кино

Элизабет Олсен в сериале «ВандаВижен»

Директор Marvel Studios Кевин Файги сообщил, что хотел бы продолжить развивать историю Алой Ведьмы (Ванды Максимофф) в исполнении Элизабет Олсен в кино. Об этом сообщает Variety.

Файги отметил, что в истории героини есть много аспектов, которые еще не были экранизированы. По его словам, студия до сих пор не коснулась многих основных сюжетных линий Ванды из комиксов. «Я бы работал с Лиззи еще лет 100, если бы мы могли. Все возможно в мультивселенной! И мы все увидим», — заявил Файги.

Также глава Marvel Studios намекнул, что Ванда могла выжить в финале фильма «Доктор Стрэндж: В Мультивселенной безумия». «Я не знаю, мы видели ее под завалами? Я увидел лишь падающую башню и маленькую красную вспышку. Я не знаю, что это значит», — интригует Файги.