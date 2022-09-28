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28 сентября 2022, новость

В Marvel заявили, что хотели бы продолжить историю Алой Ведьмы в кино

Глава студии Кевин Файги заявил, что героиня могла выжить в финале фильма про Доктора Стрэнджа
Элизабет Олсен в сериале «ВандаВижен»

Директор Marvel Studios Кевин Файги сообщил, что хотел бы продолжить развивать историю Алой Ведьмы (Ванды Максимофф) в исполнении Элизабет Олсен в кино. Об этом сообщает Variety.

Файги отметил, что в истории героини есть много аспектов, которые еще не были экранизированы. По его словам, студия до сих пор не коснулась многих основных сюжетных линий Ванды из комиксов. «Я бы работал с Лиззи еще лет 100, если бы мы могли. Все возможно в мультивселенной! И мы все увидим», — заявил Файги.

Также глава Marvel Studios намекнул, что Ванда могла выжить в финале фильма «Доктор Стрэндж: В Мультивселенной безумия». «Я не знаю, мы видели ее под завалами? Я увидел лишь падающую башню и маленькую красную вспышку. Я не знаю, что это значит», — интригует Файги.

Напомним, Элизабет Олсен исполнила роль жертвы генетических экспериментов Ванды Максимофф по прозвищу Алая Ведьма в фильмах «Мстители: Эра Альтрона», «Первый мститель: Противостояние», «Мстители: Война бесконечности», а также в сериале «ВандаВижен», вышедшем в январе 2021 года.

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1 р.
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ВандаВижен
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Elizabeth Olsen
1 р.
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1 р.
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