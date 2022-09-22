Исполнительница роли Мэрилин Монро ходила на могилу актрисы за разрешением на съемки

Ана де Армас в образе Мэрилин Монро в фильме «Блондинка»

Кубино-испанская актриса Ана де Армас рассказала, что она и съемочная группа ходили на могилу Мэрилин Монро, чтобы получить разрешение от покойной звезды на съемку байопика «Блондинка». Об этом она сообщила в разговоре с AnOther Magazine.

Ана де Армас поделилась, что она и съемочная группа нашли интересный способ связаться с Монро. Как рассказала артистка, они подписали открытку и положили ее на ее могилу, чтобы «попросить разрешения» у актрисы рассказать эту версию ее истории.

«Все чувствовали огромную ответственность, и мы прекрасно осознавали ту сторону истории, которую собирались рассказать – жизнь Нормы Джин, человека, стоящего за персонажем "Мэрилин Монро". Кем она была на самом деле?» — рассказала актриса.

В «Блондинке» Ана де Армас исполнила роль Мэрилин Монро. Режиссер картины — Эндрю Доминик.