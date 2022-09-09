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9 сентября 2022, фоторепортажКрасная дорожка

Брэд Питт и Ана де Армас представили фильм о Мэрилин Монро в Венеции

Звезды вместе прошли по красной дорожке Венецианского кинофестиваля
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На 79-м Венецианском кинофестивале состоялась мировая премьера фильма «Блондинка», рассказывающего о жизни Мэрилин Монро.

По красной дорожке вместе с режиссером Эндрю Домиником прошли исполнители главных ролей Ана де Армас и Эдриан Броуди, а также Брэд Питт, выступивший продюсером байопика.

Картина, снятая по одноименному роману писательницы Джойс Кэрол Оутс, расскажет о событиях 1950-1960-х годов. По словам создателей, они стремились уделить как можно больше внимания внутреннему состоянию Монро, а также ее взглядам на жизнь.

Первый тизер фильма был опубликован в июне и вызвал обсуждения среди поклонников голливудской звезды. Некоторые из них утверждали, что акцент Армас, исполняющей роль Монро в фильме «Блондинка», якобы не соответствует произношению культовой актрисы 1950-х.

На защиту актрисы встали представители Мэрилин Монро, а позже и Брэд Питт, заявивший, что Армас справилась с ролью, благодаря чему они смогли доработать проект, который создавался на протяжении десяти лет.

«Блондинка» выйдет на стриминговой платформе Netflix 23 сентября.

Напомним, торжественная церемония открытия кинофестиваля в Венеции состоялась 31 августа. Победители смотра будут объявлены 10 сентября, в ходе торжественной церемонии закрытия. 

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