Брэд Питт и Ана де Армас представили фильм о Мэрилин Монро в Венеции

На 79-м Венецианском кинофестивале состоялась мировая премьера фильма «Блондинка», рассказывающего о жизни Мэрилин Монро.
По красной дорожке вместе с режиссером Эндрю Домиником прошли исполнители главных ролей Ана де Армас и Эдриан Броуди, а также Брэд Питт, выступивший продюсером байопика.
Картина, снятая по одноименному роману писательницы Джойс Кэрол Оутс, расскажет о событиях 1950-1960-х годов. По словам создателей, они стремились уделить как можно больше внимания внутреннему состоянию Монро, а также ее взглядам на жизнь.
Первый тизер фильма был опубликован в июне и вызвал обсуждения среди поклонников голливудской звезды. Некоторые из них утверждали, что акцент Армас, исполняющей роль Монро в фильме «Блондинка», якобы не соответствует произношению культовой актрисы 1950-х.
На защиту актрисы встали представители Мэрилин Монро, а позже и Брэд Питт, заявивший, что Армас справилась с ролью, благодаря чему они смогли доработать проект, который создавался на протяжении десяти лет.
«Блондинка» выйдет на стриминговой платформе Netflix 23 сентября.
Напомним, торжественная церемония открытия кинофестиваля в Венеции состоялась 31 августа. Победители смотра будут объявлены 10 сентября, в ходе торжественной церемонии закрытия.