Сэм Мендес предложил сделать режиссером «Джеймса Бонда» женщину

Британский режиссер Сэм Мендес высказался о будущем бондианы и своем участии во франшизе. Об этом сообщает Deadline.

Кинематографист, который занимался двумя фильмами о Джеймсе Бонде, «007: Спектр» и «007: Координаты “Скайфолл”», отметил, что вряд ли вернется к этому проекту. «Это похоже на возведение строительных лесов и создание целого мира. Это утомительно, но иначе», — вспомнил он.

Мендес заявил, что актер, исполняющий роль Бонда, должен развиваться, как и режиссер проекта. В связи с этим он предложил, чтобы режиссированием франшизы занялась женщина. «Мне кажется, это было бы превосходно», — добавил Мендес.

В последние годы возникают споры о том, стоит ли вводить в серию картин женскую версию Джеймса Бонда. Ранее исполнитель роли агента 007 Дэниэл Крэйг выразил мнение, что Джеймса Бонда не должны играть женщины. «Почему женщина должна играть Джеймса Бонда, когда должна быть роль не хуже Бонда, но только для актрис?» — спросил он.

Напомним, последний на сегодняшний день фильм бондианы, «Не время умирать», вышел в 2021 году. Его снял Кэри Дзедзи Фукунага.