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21 сентября 2021, новость

Крэйг высказался об отношении к агенту 007 в женском обличии

Исполнивший роль Джеймса Бонда актер прокомментировал призывы к тому, чтобы в продолжении бондианы главную роль получила актриса
Дэниэл Крэйг | Источник: Legion-Media.ru

Британский актер Дэниэл Крэйг заявил, что Джеймса Бонда не должны играть актрисы. О своем отношении к агенту 007 в женском обличии артист высказался в беседе с Radio Times.

На фоне призывов к тому, чтобы в следующем фильме об агенте британской разведки главного героя сыграла женщина, актер, который оставит знаменитый образ после грядущего продолжения бондианы «Не время умирать», сказал, что вместо того, чтобы брать актрис на мужские роли, «должны быть достойные роли для женщин». 53-летний актер резюмировал:

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Почему женщина должна играть Джеймса Бонда, когда должна быть роль не хуже Бонда, но только для актрис?
Дэниэл Крэйг

За то, чтобы Бонда продолжили играть мужчины, ранее высказывалась и продюсер франшизы Барбара Брокколи. Данной позиции придерживалась, в частности, звезда картины «Умри, но не сейчас» Холли Берри, о чем она рассказала в беседе с Entertainment Tonight в 2017 году.

Известно, что в 25-м фильме франшизы будет представлена ​​первая женщина-агент 007, которую сыграла Лашана Линч. Это спровоцировало множественные призывы в соцсетях к тому, чтобы в продолжении бондианы главную роль получила актриса. В «Не время умирать» Линч перевоплотилась в Номи, секретного агента, которая получает звание агента 007, когда сам Бонд оказывается в изгнании.

Не время умирать
2021/США, Великобритания12+триллербоевикприключения

До сих пор остается неясным, кто возьмет на себя роль Бонда в продолжении франшизы, однако до сих пор есть предположения, что следующим Бондом может стать женщина или представитель этнического меньшинства. В августе этого года главным претендентом на образ агента 007 Джеймса Бонда назвали азиатского актера Симу Лю.

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