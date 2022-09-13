От Машкова до Водонаевой: звезды посетили кинопремьеру

В кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера остросюжетного триллера «Кто там?». Вместе с режиссерами Владимиром Масловым, Михаилом Морсковым и Виталием Дудкой фильм представили актеры Владимир Машков, Тихон Жизневский, Яна Сексте, Марьяна Спивак, Пелагея Невзорова и другие.
Главная тема фильма — страх перед неизвестностью и тревога, когда в дверь стучится незнакомец. Картина объединяет в себе пять новелл, каждая из которых, по замыслу создателей, иллюстрирует определенный общечеловеческий страх. Герои фильма: миллиардер, пилот самолета, стажер-полицейский, молодая мама и ее дочь — оказываются перед лицом пугающей неизвестности.
Гостями премьеры стали Сергей Полунин и Елена Ильиных, Юлия Барановская, Никита Тарасов, Илья Маланин, Елизавета Моряк, Сарик Андреасян, Виктория Лопырева, Алена Водонаева, Наталья Земцова и Гела Месхи, Екатерина Кабак и многие другие.
В широкий прокат фильм «Кто там?» выйдет 15 сентября, а пока смотрите фоторепортаж со съемок по ссылке.