От Машкова до Водонаевой: звезды посетили кинопремьеру

Главная тема фильма — страх перед неизвестностью и тревога, когда в дверь стучится незнакомец. Картина объединяет в себе пять новелл, каждая из которых, по замыслу создателей, иллюстрирует определенный общечеловеческий страх. Герои фильма: миллиардер, пилот самолета, стажер-полицейский, молодая мама и ее дочь — оказываются перед лицом пугающей неизвестности.